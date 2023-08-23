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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فرص عمل للمعلمين والإداريين | رابط وشروط وظائف المدارس الوطنية للعلوم التقنية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فرص عمل جديدة للمعلمين والاداريين في المدارس الوطنية للعلوم التقنية.

رابط وظائف المدارس الوطنية للعلوم التقنية

 قررت فتح باب التقدم للمعلمين والإداريين الراغبين في الالتحاق بفريق عمل المدارس الوطنية للعلوم التقنية ، وهي مدارس "أبدأ" الوطنية للعلوم التقنية في مدينتي (بدر / دمياط)، وذلك خلال الفترة من 23/8/2023 حتى 2/9/2023، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك عبر هذا الرابط:
https://tawzef.emis.gov.eg 

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المدارس الوطنية للعلوم التقنية أو مدارس " أبدأ " في مدينتي (بدر / دمياط) تعد بداية مجموعة من المدارس الجديدة على مستوى الجمهورية في العديد من التخصصات، حيث تهدف مدارس "أبدأ" إلى توفير تعليم فني وتقني متطور ومتخصص في مجالات حديثة ومطلوبة في سوق العمل، كما تسعى المدارس إلى تغيير الصورة الذهنية للتعليم الفني والتقني في المجتمع، وإبراز دوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

مزايا وظائف المدارس الوطنية للعلوم التقنية

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،  إلى أن الالتحاق بالعمل فى المدارس الوطنية للعلوم التقنية الوطنية للعلوم التقنية "أبدأ" يوفر العديد من المزايا منها العمل في بيئة تعليمية تتمتع بالانضباط وتواكب التطور التكنولوجي الـعـالمي ومتطلبات الأمن والسلامة وتطبيق معايير الجودة العالمية، وتوفير ملابس الوقاية الشخصية والزي الخاص بالتدريب العملي لجميع المدربين، بالإضافة إلى توفير تدريبات دورية لتدريب ورفع كفاءة المعلمين والمدربين والإداريين لتواكب معايير الاعتماد الدولي، والحصول على حوافز مادية مرتبطة بجودة الأداء، فضلا عن التمثيل الرسمي للـمـدارس ومراكز التدريب التابعة للمشروع في المؤتمرات والمعارض.

شروط وظائف المدارس الوطنية للعلوم التقنية

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،  أن شروط الالتحاق بفرق عمل المدارس الوطنية للعلوم التقنية " أبدأ " كالآتي:

• ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عام بأكتوبر 2023
• يتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات.
• يتاح التقدم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني.
• يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط.
• سيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل
• فى حالة الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد مـن اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والاستبعاد نهائيًا بدون الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.
وعلى الطالب المتقدم ملء استمارة التقديم، على الرابط التالي: https://tawzef.emis.gov.eg

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