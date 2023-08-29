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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الزمالك المؤقت: شرط واحد لرحيل زيزو.. وهذه حقيقة تقسيط غرامة كهربا

زيزو وكهربا
زيزو وكهربا

تساؤلات عديدة تشغل جمهور الزمالك في الفترة الحالية، خاصة في ضوء الاهتمام الكبير بالأزمات الإدارية والتخبطات التي يشهدها الفارس الأبيض في الفترة الحالية، خاصة بعد إعلان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي تعيين عماد البناني رئيسا مؤقتًا لصفوف القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية، وسط ترقب كبير من الجميع حول ما سيحدث خلال الفترة المقبلة. 

وحل عماد البناني، رئيس الزمالك المؤقت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وذلك من أجل الحديث في عدد من الملفات المختلفة التي تهم نادي الزمالك، ومن أبرز تلك الملفات إمكانية رحيل أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح عن صفوف الفريق، وإمكانية تقديمه الاستقالة، فضلا عن ملف تقسيم غرامة كهربا والذي ينتظر قطاع كبير من جمهور الأبيض معرفة رأي اللجنة فيه. 

ونرصد لكم من خلال موقعنا صدى البلد، أبرز ما جاء في تصريحات عماد البناني، رئيس الزمالك المؤقت مع أحمد موسى الليلة: 

هل وافقت لجنة إدارة الزمالك على تقسيط غرامة كهربا؟ عماد البناني يحسم الجدل

كشف عماد البناني، رئيس الزمالك المؤقت، أن المستحقات المالية المتأخرة للاعبين والمدير الفني أهم أولويات اللجنة، متابعا أن هناك مستجدات في أزمة تقسيط غرامة كهربا. 

وأكد، أنه لم يطرح على اللجنة ملف تقسيط غرامة كهربا لاعب النادي الأهلي وسيترك الأمر لمجلس الإدارة المنتخب للبت في الأمر، مؤكدا أن نادي الزمالك يعيش أزمة مالية كبيرة، داعيا محبي النادي للتعاون ودعم النادي من أجل الحفاظ على القلعة البيضاء.
 

لن أستقيل.. عماد البناني: مستمر في منصبي لحين إجراء انتخابات نادي الزمالك

وجه عماد البناني رئيس الزمالك المؤقت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، رسالة إلى جمهور نادي الزمالك بالوقوف خلف النادي، لحين عقد الانتخابات.

ولفت البناني، إلى أنه مستمر في منصبه بتسيير أعمال نادي الزمالك ولن يتقدم باستقالته، أو  يعتذر عن المهمة، إلا إذا كان هناك قرار بإقالته. 

شرط واحد للموافقة على رحيل زيزو وفتوح

وكشف عماد البناني خلال تصريحاته أيضا، أن هناك شرط واحد فقط من أجل الموافقة على رحيل أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح عن صفوف الفريق، وهذا الشرط هو موافقة الجهاز الفني الأجنبي بقيادة خوان كارلوس أوسوريو خلال الفترة المقبلة. 

وأشار رئيس الزمالك المؤقت، إلى أنه لن نتخذ أي قرار بشأن أي لاعب إلا بموافقة المدير الفني.

الزمالك وزير الشباب والرياضة رئيس الزمالك المؤقت غرامة كهربا أحمد فتوح أحمد سيد زيزو أوسوريو

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