رئيس لجنة تسيير أعمال الزمالك: شرط واحد للموافقة على رحيل زيزو وفتوح

أكد الدكتور عماد البناني، رئيس لجنة تسيير أعمال نادي الزمالك، أن مجموعة من أعضاء نادي الزمالك تجمعوا بالأمس لمناقشة أمور عاجلة في النادي.

وأضاف “البناني”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الثلاثاء، أنه خلال 6 أيام سنتلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي الزمالك، مشيرا إلى أن ملف كرة القدم أهم الملفات التي يتم العمل عليها حاليا، وخاصة المستحقات المالية للاعبين والمدير الفني.

رحيل زيزو وفتوح

وتابع رئيس لجنة تسيير أعمال نادي الزمالك، أن هناك مستحقات مالية لمدة شهرين للعاملين في نادي الزمالك ونسعى لتوفيرها حاليا، ونعمل أيضا على الانتهاء من التسويات للاعبين في كرة القدم، منوها بأنه سيتم عقد جلسة مع المدير الفني الأجنبي بشأن احمد سيد زيزو وأحمد فتوح لاتخاذ قرار بشأنهما.

وأشار الدكتور عماد البناني رئيس لجنة تسيير أعمال نادي الزمالك، إلى أنه لن نتخذ أي قرار بشأن أي لاعب إلا بموافقة المدير الفني.