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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اجتماع عاجل لرموز نادي الزمالك.. وفاروق جعفر يكشف بشرى سارة

فاروق جعفر
فاروق جعفر

علق فاروق جعفر، لاعب نادي الزمالك السابق، على مستجدات وتطورات أزمة نادي الزمالك، وتعيين لجنة ثلاثية لإدارة شئون النادي لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.

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وقال فاروق جعفر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "توقيت الانتخابات ليس مناسبًا للزمالك، والنادي في حاجة إلى الاستقرار بشكل كبير".

وأضاف فاروق جعفر "سيكون هناك اجتماع عاجل مع رموز الزمالك لخدمة النادي في الأزمة التي يمر بها حاليًا".

وتابع فاروق جعفر "الاجتماع قد يفرز أسماء تترشح لانتخابات نادي الزمالك المقبلة"، مؤكدا أن "كل رموز النادي من اللاعبين الكبار سوف يجتمعون لمساندة الزمالك للخروج من أزمته".

وأكمل فاروق جعفر "على كل أبناء القلعة البيضاء المخلصين أن يتحدوا بعيدا عن أي خلافات من أجل مصلحة كيان نادي الزمالك".

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