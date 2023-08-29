أيمن يونس يدعم حازم إمام في الترشح لرئاسة نادي الزمالك

شارك أيمن يونس نجم فريق الزمالك السابق صورة لكابتن حازم إمام عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب :" ده وقتك".





وزف الإعلامي إبراهيم فايق، 3 مفاجآت سعيدة لجماهير نادي الزمالك، ستنهي أزمات القلعة البيضاء في الفترة المقبلة.



وقال إبراهيم فايق عبر برنامجه “جمهور التالتة” المذاع عبر قناة “أون تايم سبورتس”: “هناك مجموعة من محبي نادي الزمالك تعمل في صمت شديد وبعيدا عن الأضواء من أجل مصلحة النادي، وما علمته أنه تم تجميع مبلغ العقوبة بالكامل من جانب بعض رجال الأعمال المشجعين لنادي الزمالك لرفع عقوبة منع القيد عن النادي”.

وأضاف:" كما تم التواصل مع اللاعبين وإخطارهم بأنه سيحصلون على مستحقاتهم بالكامل، والمبالغ المرصودة ستغطى احتياجات نادي الزمالك وزيادة لحين إجراء الانتخابات".

وتابع:" هذه المجموعة الرافضة للإعلان عن نفسها تعمل على كل الملفات المتعلقة بنادي الزمالك، وتعاهدوا على إعادة نادي الزمالك لمكانته الطبيعية في أسرع وقت".

وواصل:" سيكون هناك تحركا سريعا أيضا في الصفقات ودعم المدرب أوسوريو، وأيضا هناك تحركات للعمل على جلب رعايات من نادي الزمالك من خلال اللجنة الثلاثية".

واختتم:" أتمنى حدوث كل ذلك، وهذه رسالة طمأنة لجماهير نادي الزمالك.