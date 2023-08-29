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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مدحت العدل: حتى الآن مش عارف أخد قرار الترشح لرئاسة الزمالك

مدحت العدل
مدحت العدل

علق السيناريست مدحت العدل على مستجدات وتطورات أزمة نادي الزمالك وتعيين لجنة ثلاثية لإدارة شؤون النادي انتخاب مجلس إدارة جديد.

 

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وقال مدحت العدل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"،:"  ملف نادي الزمالك يعتبر أمن وسلام اجتماعي لشعب مصر ".

 

 وأضاف مدحت العدل:" متفقين على ضرورة تواجد شكل مؤسسي لإدارة نادي الزمالك في الفترة المقبلة ".

 

 وتابع مدحت العدل:" جمهور الزمالك يشعر بالاستفزاز الكبير والتوتر بسبب ما يحدث في نادي الزمالك من مشاكل “، مضيفا:” الناس عارفة انا زملكاوي قد إيه وعلى الرغم من ذلك أنا عضو في النادي الأهلي".

 

 واكمل مدحت العدل:" علينا أن نحترم مهنية المسؤولين في وزارة الرياضة  باختيار أعضاء اللجنة الثلاثية".

 

ولفت مدحت العدل:" ما يهمني هو أن تؤدي اللجنة الثلاثية ورئيسها مهاما بكفاءة وكفاءة متجردة بعيدا عن أي مصلحة".

 

وعن ترشحه لرئاسة الزمالك قال مدحت العدل:" المنصب في العمل العام مرهق بدينا وإنسانا وصحيا خاصة في ظل وجود السوشييال ميديا، وحتى الآن مش عارف أخد قرار الترشح لرئاسة الزمالك". 

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