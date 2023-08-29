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إلهام أبو الفتح
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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آخر كلام..أول رد رسمي من رئيس الزمالك المؤقت على تقسيط غرامة كهربا

حقيقة تقسيط غرامة
حقيقة تقسيط غرامة كهربا للزمالك

رد الدكتور عماد البناني، رئيس الزمالك المؤقت في الفترة الحالية، على الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة، من خلال جمهور الفارس الأبيض على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حول هويته وانتمائه لصفوف النادي الأهلي، وأنه من غير اللائق أن يكون متواجد كرئيس لصفوف نادي الزمالك في الفترة الحالية. 

وقال عماد البناني، في تصريحات نقلتها قناة العربية، إن البعض يقول أن هويته أهلاوي أو زملكاوي، وهذا غير صحيح، إنه رجل يعمل في مجال الرياضة، وكان قد ترأس مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وينتمي للحقل الرياضي منذ 40 عاما تقريبا. 

رئيس الزمالك المؤقت يتحدث عن عقوبة كهربا 

وأضاف رئيس الزمالك المؤقت، أن الوقفة الاحتجاجية التي كانت ضده أمس كانت من مجموعة من الرجال والسيدات والأطفال، وأن الهتافات ليست ضده بشكل معين، ولكن استفسار حول سبب تغيير حسن موسى في الوقت الراهن، مؤكدا أنه لا ينتمي للأهلي أو الزمالك من ناحية التشجيع، وإنما ينتمي للحقل الرياضي نفسه. 

واستكمل، أنه على مسافة واحدة من بين كل الأندية، ولا يوجد تعصب نهائي في تشجيعه إلا للمنتخب المصري، وحينما يحقق نادي أي بطولة أو ما شابه يتم تشجيعه، مؤكدا أنه سبق وكان في منصب يدير الرياضة المصرية، مشددا على أن انتمائه الوحيد لمنتخب مصر، وهذا ما معروف عنه. 

وشدد على أن كل ما يُقال في مواقع التواصل الاجتماعي حول إمكانية تقسيط غرامة للاعب في إشارة غير مباشرة لتقسيط غرامة محمود عبد المنعم كهربا أمر ليس له أي أساس من الصحة، مشيرا إلى أن اللجنة تسلمت النادي يوم 27 أغسطس مساء، ويوم 28 قام بعمل جولة لمجلس الإدارة. 

وأكد أن كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أمر عار تماما من الصحة وغير صحيح على الإطلاق. 

وكانت بعض التقارير على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى أن عماد البناني رئيس الزمالك المؤقت الحالي، قد وافق على تقسيط غرامة لاعب النادي الأهلي الحالي محمود عبد المنعم كهربا، وهو الأمر الذي أغضب عدد من جماهير الفارس الأبيض، ونسبته لأنه ينتمي لصفوف المارد الأحمر ويشجعه في الأساس، وهو ما تم نفيه بشكل قاطع من قبل عماد البناني نفسه. 

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