تعليق الدراسة في السعودية لسوء الأحوال الجوية

أعلنت إدارة تعليم عسير فى المملكة العربية السعودية تعليق الدراسة غداً في المدارس نظراً لسوء الأحوال الجوية وفقاً لما رصدته المركز الوطني للارصاد.

وكتبت إدارة تعليم عسير عبر "تويتر": بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع تقرّر تحويل الدراسة ليوم غدٍ الأربعاء لتكون "عن بُعد" عبر ‎منصة مدرستي ، لجميع المدارس في تعليم عسير.



وكان المركز الوطني للأرصاد السعودية قد حذر ،اليوم الثلاثاء، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، الطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والريث، والداير، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والعارضة، ومركز الفطيحة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.