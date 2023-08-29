خلي بالك من الكرتونة الخارجية|هيئة الدواء تحذر من عبوات مقلدة لبخاخ "أوتريفين"

أفادت فضائية etc من خلال الإعلامية أنجي أنور ببرنامج مصر جديدة أن هيئة الدواء المصرية تحذر من بخاخ "أوتريفين" الخاصة بأحتقان الأنف والتى تعالج نزلات البرد والزكام ومشاكل الجيوب الأنفية والحساسية من أستخدام عبوات مقلدة لبخاخ أوتريفين الخاصة بأحتقان الأنف.



وأكدت أنور من خلال تحذير منشور من هيئة الدواء أن استخدام الاوتريفين المقلدة تسبب مشكلات خطيرة جدا وتضر من يعاني من الحساسية المزمنة.

جودة العلبة وألوانها

وتحذر هيئة الدواء المصرية من أنتشار العلب المقلدة من دواء الأوتريفين ويتم التعرف عليها من خلال شكل الكرتونة الخارجية سواء في جودة الكارتونة أو ألوانها، ناصحين بضرورة الوعي الكامل عند شراء هذا الدواء.