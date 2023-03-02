لو بتعاني ..5 طرق تساعد في علاج انسداد الأنف المزعجة

هل تعاني من احتقان وانسداد الأنف يمكنك تجربه العلاجات الطبيعية التالية لاحتقان الأنف والبدأ في التنفس بشكل أفضل الآن.إليك مجموعة حيل سريعة يقدمها موقع everydayhealth



1-أضف الرطوبة إلى الهواء



تشغيل جهاز ترطيب الهواء أو مبخر الرذاذ البارد في منزلك أو مكتبك هو طريقة بسيطة وفعالة لتقليل احتقان الأنف.

2-شطف الممرات الأنفية

يمكن أن يساعد شطف الممرات تخفيف المخاط السميك والمواد المسببة للحساسية والجراثيم



3 - حمامًا ساخنًا



استنشاق البخار يقلل من آلام الجيوب الأنفية وضغطها عن طريق المساعدة في تصريف المخاط . يمكن أن يساعد ذلك في عودة تنفسك إلى طبيعته ، على الأقل لفترة قصيرة.

ما عليك سوى تشغيل الماء الساخن في حوض الحمام ووضع منشفة على رأسك ووضع رأسك فوق الحوض ، مع الحرص على عدم الاقتراب أكثر من اللازم .

4 -شاي الزنجبيل والحمضيات



أثبتت بعض الدراسات أن فيتامين سي يقصر مدة الإصابة بالزكام ويقلل من شدة الأعراض و لكنه لا يؤثر بشكل مباشر على الاحتقان".

ومع ذلك ، إذا كنت تكافح الاحتقان المرتبط بنزلة برد ، فقد يساعدك تناول بعض فيتامين سي الإضافي في التغلب على الأعراض والشعور بالتحسن بشكل أسرع قليلاً.

5 -وضع ضمادة دافئة



إذا كنت تعاني من صداع أو ألم في الجيوب الأنفية نتيجة الاحتقان ، فحاول وضع كمادة دافئة مباشرة على أنفك وجبينك. يمكن أن يساعد ذلك في تخفيف التهاب الأنف والضغط وتخفيف الانزعاج ، وفقًا لمايو كلينك .

يمكنك القيام بالضغط الساخن عن طريق نقع قطعة قماش أو منشفة بالماء الدافئ ووضعه على أنفك وجبينك ويمكنك القيام بذلك لمدة 20 دقيقة وكرر كلما دعت الحاجة.