بـ3 طرق منزلية.. علاج انسداد الأنف

احتقان الانف هو المصطلح المناسب عندما يصبح أنفك محشوًا وملتهبًا.

عادة ، يحدث انسداد الأنف بسبب مرض بسيط ، مثل نزلات البرد أو الأنفلونزا .

يكشف موقع Express.co.uk عن خمس طرق سهلة لتسريع وقت الشفاء.

علاج انسداد الانف

احتقان الأنف ليس مدعاة للقلق ، فهو عادة ما يكون نتيجة لمشكلة صحية ، مثل التهاب الجيوب الأنفية أو قد يكون ناجماً عن نزلات البرد.

بخار



عندما يكون أنفك مسدودًا ، يمكن أن يكون البخار هو الحل.

يخفف البخار من المخاط في أنفك ويمكن أن يقلل الالتهاب.

أسهل طريقة للاستفادة من البخار هي الاستحمام بالماء الساخن والتنفس كالمعتاد.

إذا لم يكن لديك وقت للاستحمام ، يمكنك الحصول على نفس النتائج من ملء الحوض بالماء الساخن والتنفس بمنشفة فوق رأسك.

شوربة الدجاج

يمكن أن يساعد تناول المرق الساخن ، وخاصة حساء الدجاج ، على تفكيك المخاط.

وهذا بدوره سيجعل أنفك تشعر بانسداد أقل ويسرع عملية الشفاء.

يمكن أن يكون لكثير من الشاي والمشروبات الدافئة نفس التأثير.

نعناع



المكون النشط الرئيسي للنعناع هو المنثول ، وهو مزيل طبيعي للاحتقان.

لهذا السبب ستجد النعناع والمنثول في قائمة مكونات مجموعة من المنتجات للأنوف المسدودة.

يمكنك أيضًا استخدام فرك الصدر بالنعناع أو ببساطة اشرب القليل من شاي النعناع.

استنشاق الماء



كل ما عليك فعله هو الوقوف ورأسك فوق الحوض ، ضع وعاء في فتحة أنف واحدة وإمالتها حتى يدخل الماء إلى ممر الأنف.

سيخرج الماء من فتحة الأنف الأخرى ويفرغ في الحوض.

افعل ذلك لمدة دقيقة ثم بدّل الجوانب.