5 مشروبات تعالج احتقان الأنف.. الشاي الأخضر والعصائر الدافئة الأبرز

هناك عدة مشروبات يمكن تناولها لتخفيف أعراض الاحتقان الناتج عن البرد أو الأنفلونزا، والتي تشمل وفقا لما نشره موقع هيلثي .

1- الماء الساخن: شرب الماء الساخن يساعد على تخفيف الاحتقان الناتج عن البرد والأنفلونزا ويساعد على ترطيب الأغشية المخاطية في الأنف والحلق.

2- الشاي الأخضر: يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تعزز الجهاز المناعي وتخفف الاحتقان الناتج عن البرد والأنفلونزا.

3- الشاي الدافئ بالزنجبيل: يحتوي الزنجبيل على مضادات حيوية طبيعية ومضادات الأكسدة التي تساعد في تخفيف الاحتقان الناتج عن البرد والأنفلونزا.

4- مشروبات الفاكهة الدافئة: تشمل هذه المشروبات عصير التفاح الدافئ والعصير الدافئ من البرتقال أو الليمون، حيث يحتوي البرتقال والليمون على فيتامين سي الذي يساعد على تقوية الجهاز المناعي وتخفيف الاحتقان.

5- الحساء الدافئ: يمكن تناول الحساء الدافئ مثل حساء الدجاج، حيث يحتوي على مكونات تساعد في تخفيف الاحتقان الناتج عن البرد والأنفلونزا.

من المهم الإشارة إلى أن هذه المشروبات تساعد في تخفيف الأعراض المرتبطة بالاحتقان الناتج عن البرد والأنفلونزا، ولكنها لا تعالج السبب الأساسي للمشكلة. إذا استمر الاحتقان لفترة طويلة أو تزداد الأعراض الحادة، يجب استشارة الطبيب لتحديد السبب الأساسي والعلاج المناسب.