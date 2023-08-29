موسم كله خناقات.. إعلامي يكشف تفاصيل صادمة بشأن أزمة الأهلي مع الجبلاية

قال الإعلامي محمد شبانة، إنه توقع الأزمة الدائرة حاليا بين الأهلي مع اتحاد كرة القدم منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن لاعبي الفريق الأحمر قد يصلون إلى عدد خرافي من المباريات هذا الموسم مع فريقهم، وكذلك بعض اللاعبين الدوليين في المنتخب الأول، والمنتخب الأولمبي.

وقال شبانة ،عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "الأهلي حال الوصول إلى المباريات النهائية في البطولات التي يخوضها مع مواجهات الدوري وكأس مصر، وكأس العالم للأندية ودوري السوبر الافريقي ودوري أبطال إفريقيا، وسيصل إلى رقم خرافي من المباريات، لذلك سيكون هناك ضغط رهيب على اللاعبين".

وأضاف: "اللاعب في الأهلي قد يصل لـ90 مباراة هذا الموسم سواء مع فريقه أو المنتخبات الوطنية، والأهلي يريد حلولا جذرية من جانب اتحاد الكرة، ويريد تجهيز لاعبيه في المعسكر الإعدادي حاليا في النمسا، خاصة أن الموسم المقبل سيكون هناك "صراخ" كبير من ضغط المباريات".

وأكمل: "الأهلي كانت له نظرة ثاقبة بالاعتذار عن البطولة العربية للأندية، لأنه يُدرك صعوبة وضغط المباريات في الموسم الحالي، وحاجة لاعبيه للراحة، ولو شارك فيها كان سينهي مبارياته في منتصف أغسطس الجاري بدلا من الحصول على راحة".

وزاد: "الأهلي هو الفريق الوحيد الذي يشارك في كل البطولات، وهو المصنف الأول محليا وقاريا، ونجاح أي بطولة يكون بتواجد الفريق الأحمر نادي القرن في إفريقيا".

وأردف: "فور إعلان روي فيتوريا عن قائمة منتخب مصر بضم 4 لاعبين من الأهلي، قرر النادي الأهلي عدم المشاركة في أي بطولة مستحدثة من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم، ومن الصعب أن يخوض لاعبي الفريق هذا الكم الرهيب من المباريات على مدار الموسم الجاري".

واستطرد: "فيتوريا تمسك بوجود لاعبي الأهلي؛ بسبب بعض الأمور الخاصة بالإنذارات، كما أن محمد الشناوي وافق على التواجد في معسكر منتخب مصر، ومحمد هاني يريد التواجد أيضًا في صفوف المنتخب، في ظل المنافسة القوية على مركز الظهير الأيمن، فأي لاعب يريد الانضمام لمنتخب مصر، أو البقاء في معسكر النمسا؛ لأن الخيارات أصبحت صعبة".

وتابع: "الأهلي أرسل خطابات سابقة للاتحاد ولم يتم الرد، وخلال أسبوع أو 10 أيام لو لم يتم الرد بشكل رسمي على الأهلي بشأن موعد السوبر والشروط؛ سيعلن الأهلي أيضا اعتذاره عن المشاركة في بطولة السوبر المحلي، وأنا أتوقع موسم كله خناقات".

واختتم تصريحاته: “هناك أزمات كثيرة في الموسم الجديد، سواء في لجنة الحكام، أو بشأن نظام المسابقات، حتى كأس السوبر، لا نعرف شيئا عنها حتى الآن”.