ما هي أعراض وأسباب التهاب المفاصل الروماتويدي وكيفية علاجه؟.. استشاري يجيب

قال الدكتور أشرف إسماعيل استشارى جراحات العمود الفقري، إن التهاب المفاصل الروماتويدي هو مرض التهابي مزمن يؤثر على المفاصل ويمكن أن يتسبب في أعراض مختلفة.

وأوضح استشاري العظام من خلال تصريحات خاصة لصدى البلد، بعض الأعراض والأسباب وخيارات العلاج المشتركة للالتهاب المفاصل الروماتويدي:

أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي

ألم المفاصل: يكون الألم عادةً مزمنًا ومتنقلاً بين المفاصل المختلفة.

تورم المفاصل: يحدث تورم واحمرار في المفاصل المصابة.

صعوبة في الحركة: يمكن أن يقلل التهاب المفاصل الروماتويدي من مرونة المفاصل ويجعل الحركة صعبة.

الشعور بالتعب والضعف العام.

صعوبة في التركيز والاضطراب النفسي.



أسباب التهاب المفاصل الروماتويدي

ليست الأسباب الدقيقة لالتهاب المفاصل الروماتويدي معروفة تمامًا، ولكن يُعتقد أن هناك عوامل متعددة تؤثر في تطور المرض، بما في ذلك:

العوامل الوراثية: قد يكون للوراثة دور في زيادة عرضة الشخص للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

العوامل المناعية: يُعتقد أن هناك تفاعل غير طبيعي في جهاز المناعة يؤدي إلى هجوم المفاصل والأنسجة المحيطة بها.

العوامل البيئية: يمكن أن تسهم بعض العوامل البيئية مثل العدوى ببعض الفيروسات والبكتيريا في تفاقم المرض.



خيارات علاج التهاب المفاصل الروماتويدي

العلاج الدوائي: تشمل الأدوية المضادة للالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) والمضادات الروماتويدية المعدلة للمرض (DMARDs) والعقاقير المثبطة لعامل نخاع العظم (Biologics).

العلاج الفيزيائي: يمكن أن يساعد العلاج الطبيعي في تقوية العضلات المحيطة بالمفاصل المصابة وتحسين نطاق الحركة وتخفيف الألم.

التغيرات في نمط الحياة: يمكن أن تشمل التغيرات في النظام الغذائي وممارسة التمارين الرياضية المناسبة والحفاظ على وزن صحي.

الراحة وتقليل الإجهاد: يمكن أن يساعد الحصول على قسط كافٍ من الراحة وتجنب الإجهاد الزائد على المفاصل المصابة في تقلعب الأعراض وتحسين الراحة العامة.

مهم جدًا أن تعمل مع فريق طبي متخصص وتتبع خطة علاج مخصصة لحالتك. يمكن للطبيب تقييم حالتك واقتراح العلاج الأنسب بناءً على خصائص المرض وظروفك الفردية.