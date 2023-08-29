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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للنساء فقط.. إليك علاج آلام المبيض

الام المبيض
الام المبيض

تعانى الكثير من النساء من آلام المبيض في فترات مختلفة، فالأمر لا يقتصر على الحيض فقط فهناك بعض الأمراض التى تسبب ألما شديدا أو متكررا.

ووفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك نعرض لكم طرق علاج آلام المبيض.

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علاج آلام المبيض
يعتمد ذلك على سبب الألم وخطة العلاج الخاصة بك فريدة من نوعها لتشخيصك وأعراضك.

عادةً ما يعالج مقدمو الرعاية الصحية آلام المبيض بما يلي:

الأدوية الهرمونية مثل حبوب منع الحمل أو اللاصقات أو الحلقة المهبلية لتقليل التشنجات.

مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية مثل مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية (الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية).
جراحة المناظير طفيفة التوغل .
الجراحة التقليدية مثل فتح البطن أو جراحة البطن المفتوحة.
وسادة تدفئة لعدم الراحة.
المضادات الحيوية إذا اشتبه مقدم الخدمة في الإصابة بمرض التهاب الحوض (PID) أو الإصابة بالعدوى المنقولة جنسيًا (STI) .

المضاعفات المحتملة لعدم علاج آلام المبيض
إذا تركت دون علاج، فإن الحالة المسببة للألم يمكن أن تتفاقم وهذا يعني أن أعراضك قد تشتد وتسبب لك المزيد من الانزعاج.

على الرغم من أن معظم أسباب آلام المبيض ليست مهددة للحياة، إلا أنه لا يزال من المهم التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك حول الأعراض.

يمكنهم فحص الأعراض وإجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من أن السبب ليس خطيرًا.

آلام المبيض المضادات الحيوية حبوب منع الحمل جراحة البطن مسكنات الالم مضادات الإلتهاب

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