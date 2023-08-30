محمد العزب: المبادرة الرئاسية تبنت الكشف عن سرطان عنق الرحم

كشف الدكتور محمد العزب رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، تفاصيل حملة ومبادرة الألف كيلو للتوعية بـ سرطان عنق الرحم.

وقال محمد العزب في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، إنه يتم العمل على تدريب الأطباء وهيئة التمريض على كيفية التوعية بأهمية الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ".

وأضاف محمد العزب:" نتحدث في الحملة على أهمية الوقاية من سرطان عنق الرحم بين السيدات على مستوى الجمهورية ".

وتابع محمد العزب :" الكشف المبكر للسيدات المتزوجات والتطعيم للفتيات يؤدي إلى حماية بنسبة كبيرة من الإصابة بسرطان عنق الرحم ".

واكمل محمد العزب:" تلقينا دعم من وزارة الصحة والمبادرة الرئاسية للكشف عن الأورام تبنت الكشف عن سرطان عنق الرحم ".