أعراض تكشف الإصابة بـ سرطان الأنف

يعد سرطان الأنف والجيوب الأنفية من المشكلات الصحية التي لا يوجد وعي كافي بها بسبب نظرتها وهذا في حد ذاته يتسبب في تأخر الاكتشاف والعلاج لذا من المهم معرفة أعراض سرطان الجيوب الأنفية.



في معظم الحالات، يتم اكتشاف سرطانات تجويف الأنف والجيوب الأنفية بسبب المضاعفات التي تسببها.

يعد العثور على هذه السرطانات لدى الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض أمرًا نادرًا وعادةً ما يكون عرضيًا (أثناء إجراء اختبارات للتحقق من وجود مشاكل طبية أخرى).

ووفقا لجمعية السرطان الامريكي، شمل العلامات والأعراض المحتملة له السرطانات ما يلي:

احتقان الأنف وانسداده الذي لا يتحسن أو حتى يزداد سوءًا

ألم فوق أو تحت العينين

انسداد جانب واحد من الأنف

التنقيط بعد الأنف (تصريف الأنف في الجزء الخلفي )

نزيف في الأنف

خروج القيح من الأنف

مشاكل في حاسة الشم لديك

تنميل أو ألم في أجزاء من الوجه

ارتخاء أو تنميل في الأسنان

كتلة أو كتلة على الوجه أو الحنك (أعلى الفم) أو داخل الأنف

عيون دامعة بشكل مستمر

انتفاخ عين واحدة

فقدان أو تغير في الرؤية

ألم أو ضغط في إحدى الأذنين

فقدان السمع

صداع

مشكلة في فتح الفم

تضخم العقد الليمفاوية في الرقبة (يمكن رؤيتها أو الشعور بها على شكل كتل تحت الجلد)

وجود واحد أو أكثر من هذه الأعراض لا يعني أنك مصاب بسرطان تجويف الأنف أو سرطان الجيوب الأنفية. في الواقع، من المرجح أن يكون سبب العديد من هذه الأعراض حالات أخرى.

ومع ذلك، إذا كان لديك أي من هذه الأعراض، فمن المهم أن يقوم الطبيب بفحصها حتى يمكن العثور على السبب وعلاجه، إذا لزم الأمر وإذا لم ينجح العلاج (كما هو الحال مع المضادات الحيوية)، فتأكد من العودة إلى طبيبك لإجراء المزيد من الاختبارات.