بطول 550 مترًا.. محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تغطية مصرف سالم | صور

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أعمال مشروع تغطية مصرف سالم، بطول 550 مترًا، وهو عبارة عن تنفيذ أعمال التغطية للمصرف القائم وإنشاء طريق اتجاهين يربط بين طريق كفر الشيخ/ دسوق المزدوج الجديد والطريق القائم.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى أن الأعمال الجارية تتم ضمن مشروع الربط على طريق كفرالشيخ/دسوق، وتنفذ أعمال التغطية للمصرف القائم تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري، وذلك في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أوضح المحافظ أن الأعمال تشمل تحويل مسار المجرى المائي تمهيدًا لتنفيذ التغطية وإنشاء طريق رابط في الاتجاهين على طريق كفرالشيخ/دسوق.

وأشار إلى أن هذا ضمن خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق بمراكز وقرى المحافظة، بما يسهم في تيسير حركة المرور وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.