انقطاع مياه الشرب عن دسوق بكفر الشيخ .. الاثنين

أعلنت شركة مياه الشرب بكفر الشيخ، اليوم، عن ضعف أو انقطاع في إمدادات مياه الشرب يوم الإثنين المقبل، وذلك بسبب القيام بعملية غسيل وتطهير وتعقيم للمروقات والخزان الأرضي وجميع مراحل المرشحات بمحطة مياه الشرب الرئيسية بـ "محلة أبو علي"، وهي أعمال صيانة دورية لضمان جودة المياه.

تبدأ فترة الأعمال من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً من يوم الإثنين، وخلال هذه الفترة سيتم تشغيل المحطة بنصف طاقتها الإنتاجية.

نتيجة لذلك، سيؤدي هذا الإجراء إلى ضعف المياه عن مدينة دسوق وقرى مركز دسوق ومجلس قروي شابة والعجوزين، فضلاً عن انقطاع في المياه بالأطراف التابعة لهذه المناطق.

تهيب الشركة ومجلس مدينة دسوق بالمواطنين الكرام بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.