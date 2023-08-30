للنساء والبنات.. هذه العلامات تؤكد ضرورة زيارتك للطبيب بسرعة

تعد آلام المبيض من أكثر المشكلات الصحية التي تصيب النساء سواء قبل الزواج أو بعده وفي بعض الأحيان يكن مؤشرا لأمراض خطيرة.

ووفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك فإن أي ألم متواصل أو مستمر أو ملحوظ في المبيض يستدعي الاتصال بالطبيب.

اتصل بالطبيب سريعا أو اذهبي إليه إذا كانت آلام المبيض مصاحبة للأعراض التالية:

آلام الحوض بجانب وجع المبيض.

دورات الحيض التي تكون أطول أو أقصر من المعتاد.

نزيف غير منتظم أو نزيف بين الدورات الشهرية.

النزيف بعد انقطاع الطمث وألم المبيض

فترات الحيض الغزيرة (امتلاء الفوطة كل ساعة).

الألم أثناء الجماع.