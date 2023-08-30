عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للنساء والبنات.. هذه العلامات تؤكد ضرورة زيارتك للطبيب بسرعة

المبيض
المبيض

تعد آلام المبيض من أكثر المشكلات الصحية التي تصيب النساء سواء قبل الزواج أو بعده وفي بعض الأحيان يكن مؤشرا لأمراض خطيرة.

ووفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك  فإن أي ألم متواصل أو مستمر أو ملحوظ في المبيض يستدعي الاتصال بالطبيب.

 

حقيقة أضرار القهوة على الإنجاب .. هل تدمر خصوبة البنات؟

علامات تكشف ورم الأذن.. لن تتوقعها

اتصل بالطبيب سريعا أو اذهبي إليه إذا كانت آلام المبيض مصاحبة للأعراض التالية:

آلام الحوض بجانب وجع المبيض.
دورات الحيض التي تكون أطول أو أقصر من المعتاد.
نزيف غير منتظم أو نزيف بين الدورات الشهرية.
النزيف بعد انقطاع الطمث وألم المبيض
فترات الحيض الغزيرة (امتلاء الفوطة كل ساعة).
الألم أثناء الجماع.

 

المبيض آلام المبيض آلام الحوض الدورات الشهرية انقطاع الطمث فترات الحيض قبل الزواج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا معايا أنا وبناتي.. علياء بسيوني تكشف كواليس وأسباب طلاقها من أحمد سعد

استبعاد أحسن لاعب في مصر| قائمة المنتخب تثير جدلًا وتغضب الأهلاوية.. لماذا؟

رد فعل مفاجئ لـ سمية الخشاب بعد طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

قيمة جديدة للجنيه أمام الدولار.. تحرك من المركزي لتصحيح سعر الصرف

ربنا ينتقم منك.. علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

40 مليون جنيه| شرط واحد من فتوح للانضمام للأهلي

بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن عودة «بن شرقي»

بسبب واقعة تلاوة القرآن على العود|مصطفى كامل مُنفعلاً: هتشوفوا مني الوش التاني.. شاهد

موضوعات متعلقة

للنساء فقط.. إليك علاج آلام المبيض

ابعد عنها .. أطعمة ومشروبات تسبب تسوس الأسنان

مرض غريب.. معلومات لا تعرفها عن داء الكيسات المذنبة

احميها من البكتريا والبلاك.. أطعمة تمنع تسوس الأسنان

اكتشف علامات نقص فيتامين ب 12

يسبب كوارث.. هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناول البقدونس

واقعة غريبة أثارت العالم ..كيف تحمى نفسك من تكون الدود داخل الدماغ

تاكل ايه لو عندك هبوط وارهاق وضعف تركيز

ترشيحاتنا

"خلل" يتسبب في إيقاف إنتاج تويوتا بالكامل

الحديدي: إعفاء رباعي الأهلي من معسكر المنتخب لن يؤثر على المستوى الفني

لأول مرة في العالم.. نجاح علاج في تقليل خطر الوفاة بالكوليسترول

10 عبادات يمحو الله بها الذنوب والمعاصي.. اعرفها

ميرنا الهلباوي: الشغف لوحده مابيأكلش عيش.. وألطف ردّ فعل زغرودة أرسلتها قارئة|حوار

تقل 50 مظليًا.. روسيا تدمر 4 زوارق حربية أوكرانية في البحر الأسود

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مولتن كيك بطريقة سهلة.. صور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من شاي السماق ؟

واقعة غريبة من نوعها| جراحة مخ نادرة لسيدة أسترالية.. لن تتوقع ماذا وجدوا

بفستان ملفت .. زوجة مصطفى قمر تثير الجدل برفقته

فيديو

شكرا على أصلك وربنا ينتقم منك.. كواليس طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

الحسناء اللبنانية داليدا خليل تثير الجدل.. هل ارتبطت «قمر بيروت» بـ عمرو دياب؟..فيديوجراف

جزائري يتحول إلى بطل قومي في بلجيكا .. ما قصته

انهيار بالبكاء ..مقطع فيديو لحفل ليلة الدموع يثير جدل رواد السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ