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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

دعاء لو قلته هيغير حياتك 180 درجة.. يقضي لك 100 حاجة

دعاء لو قلته هيغير
دعاء لو قلته هيغير حياتك 180 درجة

كشف الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، عن دعاء لو قلته هيغير حياتك 180 درجة.

وقال الداعية الإسلامي، في فيديو له، إن الله تعالى يعلمنا اليقين في القرآن الكريم، وورد ذلك في قوله تعالى (فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ) والحديث القدسي يقول (أنا عند ظن عبدي بي).

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وأشار إلى أن التعامل مع الأوامر الإلهية والوصايا النبوية، بالتجربة، هو إساءة أدب في التعامل، ولكن على المسلم أن يأخذ هذه الوصايا بأمر اليقين حتى ينول عطاء الله الجزيل، فالله عودنا ألا يخذلنا.

وأرشد الشيخ محمد أبو بكر، المسلمين إلى هدية نبوية، وهو دعاء يقضي للمسلم 100 حاجة، سبعين منها في الآخرة، و30 منها في الدنيا.

واستشهد بحديث النبي الذي يقول فيه (من قال بعد صلاة الجمعة، قل هو الله أحد، مائة، وصلى على النبي مائة مرة، ثم يرفع يديه إلى الله ويقول، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك، سبعين مرة، قضيت له مائة حاجة).

فوائد المسبعات العشر


كشفت دار الإفتاء المصرية، عن فوائد المسبعات العشر، ومفهومها وكيفية قرائتها.

وقالت دار الإفتاء المصرية، في حديثها عن فوائد المسبعات العشر، منوهة أنه يستحب بعد صلاة الجمعة مباشرة قراءة سورة الفاتحة، والإخلاص، والمعوذتين (سبع مرات).

كما أخرج البيهقي في ((الشعب)) (2577) عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قَالَتْ: مَنْ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، سَبْعَ مَرَّاتٍ، حُفِظَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى.

كما قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، ان المسبعات الخضرية هي عبارة عن قراءة متتالية لايات وسور قد وردت فى السنة لها فضائل كثيرة.

وأضاف علي جمعة، في فيديو له، أن المسبعات تكون بقراءة الفاتحة سبعًا ثم سورة الناس سبعًا ثم سورة الفلق سبعًا ثم الإخلاص سبعًا ثم سورة الكافرون سبعًا ثم أية الكرسي سبعًا ثم ذكر الباقيات الصالحات سبعًا وهي " سبحان الله ، الحمد لله ، لا اله الا الله ، الله أكبر ، لا حول ولا قوة الا بالله"، ثم الصلاة على النبي وعلى اله وصحبه وسلم سبعًا ، ثم الدعاء الى النفس سبعًا ، ثم الدعاء لعموم المسلمين سبعًا .

وأضاف جمعة، أن شرط قول المسبعات الخضرية أن تقال قبل الشروق وقبل الغروب ، والخضرية نسبة الى الخضر عليه السلام.

 

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