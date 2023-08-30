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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صحة الإنسان في خطر.. دراسة تحذر من التلوث البيئي بهذه المناطق

تلوث الهواء
تلوث الهواء

تعتبر عوادم السيارات ومخلفات المصانع أهم مصادر تلوث الهواء والذي اعتبره العلماء تهديدًا يفوق أثره التدخين والكحول على صحة الإنسان. 

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البيئة: خفض معدلات التلوث للحفاظ على الصحة العامة

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فتاة تتدلى في الهواء خارج مرجيحة شاهقة الارتفاع.. هذا ما حدث لها

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية في تقرير أن أفريقيا وآسيا هما أكبر المناطق المتأثرة سلبًا بتلوث الهواء، فإن تلوث الجسيمات الدقيقة المنبعثة من السيارات والمصانع والحرائق، يمثل «أكبر تهديد خارجي للصحة العامة» في العالم.

ولكن على الرغم من هذه الملاحظة، فإن الأموال المخصصة لمكافحة تلوث الهواء لا تزال ضئيلة للغاية مقارنة بتلك المخصصة للأمراض المعدية، على سبيل المثال، وفق التقرير.

ويزيد تلوث الجسيمات الدقيقة من خطر الإصابة بأمراض الرئة أو أمراض القلب أو السكتة الدماغية أو السرطان.

كذلك، من شأن الامتثال بصورة دائمة لعتبة التعرض للجسيمات الدقيقة التي حدّدتها منظمة الصحة العالمية، أن يزيد متوسط العمر المتوقع العالمي بمقدار 2.3 سنة، بحسب تقديرات توصل إليها معهد «إبيك» بناءً على بيانات جُمعت عام 2021.

وبالمقارنة، فإن تعاطي التبغ يقلل من متوسط العمر المتوقع على مستوى العالم بنحو 2.2 سنة في المتوسط، فيما يقلص سوء التغذية لدى الأطفال والأمهات متوسط العمر المتوقع بمقدار 1.6 سنة.

تلوث الهواء التدخين صحة الإنسان

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