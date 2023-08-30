عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

الكاتبة الصحفية:
الكاتبة الصحفية: هند عصام

لوحة يونانية منحوتة لحكاية ليست فرعونية علي غير العادة أثارت إعجابي ولفتت انتباهي لما فيها من فن حقيقي أظهر حالة كل من بها من آلام المرأة عند المخاض ومن حولها النسوة في حالة من الجدية علي تحفيز ودعم للمرأة التي تلد إليّ أن أتت لهم أكنوديس ؟؟؟
 

قديما فيما مضى كانت مهنة الطب  مقتصرة على الرجال فقط، ولم يكن بإمكان النساء دراسة الطب أو ممارسته إلى أن تجرأت امرأة من أثينا تسمي أكنوديس على كسر هذه القاعدة فمن تكن أكنوديس ؟؟؟
 

ولدت  اكنوديس في اليونان القديمة عام 300  في القرن الرابع قبل الميلاد لعائلة ثرية في أثينا .


كانت اكنوديس منذ طفولتها ترغب في دراسة الطب وكانت تلك الرغبة مدفوعة مما شاهدته في حياتها من نساء توفين أثناء عملية الولادة، أو عانين ألماً شديداً أثناء الولادة ، 

وعاشت أكنوديس تحلم باليوم الذي ستصبح فيه طبيبة ولكن دائماً تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن وهو الوقت  التي مُنعت فيه النساء من دراسة الطب وممارسته. وكانت هذه القوانين بمثابة صدمة كبيرة وكارثة بمعني أصح لأكنوديس ولكنها لم تستسلم ابداً لهذا الأمر لذلك قررت أكنوديس أن تخوض مغامرة خطيرة للغاية وهي أن تستغني عن أنوثتها والتخفي في ثوب الرجال وقامت بقص شعرها والتنكر بزي الرجال من أجل دراسة الطب حلم حياتها وذهبت إليّ مدينة الإسكندرية لدراسة الطب هناك .


وهناك درست أكنوديس الطب على يد هيروفيليس أشهر الأطباء اليونانيين القدماء والذي يُنظر إليه على أنه أحد أوائل علماء التشريح. 


وعندما عادت أكنوديس إلى أثينا بعد دراسة الطب و بدأت بممارسة الطب، وفي إحدى المرات، وبينما كانت تسير في الشارع صادفت امرأة  تصرخ فقد أتاها المخاض وبحاجة إلى المساعدة ، فأسرعت أكنوديس إليها من أجل مساعدتها  ولكن المرأة لم ترغب في أن تلمسها اكنوديس بالرغم من أنها كانت تعاني من ألم شديدة ، لأنها أعتقدت أنها رجل ، فقامت اگنوديس بالتجرد من جميع ملابسها أمام المرأة كي تتأكد أنها ليست رجلا ً و عند ذلك أطمئنت المرأة وقامت أكنوديس بمساعدتها على إنجاب طفلها . 


وسرعان ما انتشر خبر أكنوديس بين النساء، وبعد فترة بسيطة أصبحت  أكنوديس الطبيبَة المفضلة لدى جميع نساء أثينا. 


شعر الأطباء بالغيرة من أكنوديس ظناً منهم إنه طبيب ذكر يغوي النساء لذلك قرروا مقاضاته أمام المحكمة، متهمين إياه بأنه يغوي النساء لذلك يفضلنه على سائر الأطباء الآخرين.


وفي المحكمة  التي وجهت لأكنوديس تهمة إغواء النساء ولكن أكنوديس فعلتها مرة أخري وتجردت من ثيابها لكي تثبت أنها ليست رجل يغوي النساء كما يقولون و اعترفت أكنوديس بأنها امرأة، لتواجه حينها تهمة أشد وأكبر  وهي خرق القانون ودراسة الطب وممارسته وهكذا حُكم عليها بالإعدام بسبب خرقها للقوانين وانتحال شخصية رجل ودراسة الطب .
و حين علمت نساء أثينا بإعدام أكنوديس ثارت النساء على الحكم  و خاصة زوجات القضاة الذين حكموا بالإعدام ، و أصرن إنه إذا أُعدمت اكنوديس ،سوف ينتحرن جميعاً و يموتن معها. 
و بسبب عدم تحمل القضاة و الحكام ضغوط زوجاتهم تم رفع عقوبة الإعدام  و منذ ذلك الوقت سُمح للنساء بممارسة الطب  بشرط أن يتخصصن بأمراض النساء فقط.


و هكذا تركت اكنوديس بصمتها في التاريخ كأول طبيبة و طبيبة نسائية يونانية .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب في محلات الصاغة.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

قيمة جديدة للجنيه أمام الدولار.. تحرك من المركزي لتصحيح سعر الصرف

17 درجة كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأخيرة في أغسطس

22 غرزة.. تفاصيل مشاجرة لاعب الأهلي السابق مع مسئولي سموحة| القصة كاملة

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. وهذا ثمن كرتونة البيض

استفيدوا من الأهلي.. أول تعليق من فاروق جعفر عن أزمة الزمالك

بعد الاعتراض عليه.. وكيل كولر يكشف سر عفوه عن نجم الأهلي

الفنان عثمان محمد: محمد رمضان «ظاهرة قدرية» ونجاحه «ابتلاء من الله»

موضوعات متعلقة

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

ترشيحاتنا

علاوة سنوية 3%.. مفاجآت تنتظر الموظفين العاملين بنظام التعاقد

اليوم الذروة.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

بلاش الاتحاد.. عبلة كامل تفاجئ محمد صلاح بتعليق صادم

عاجل.. عسكريون بالجيش الجابوني يعلنون استيلاءهم على السلطة

«أقوى بكثير».. رئيس وزراء المجر يُفجّر مفاجأة بشأن هزيمة روسيا في الحرب

5 سيارات هاتشباك موديل 2023 تبدأ من 820 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسبوع ريم.. وطحال سمية.. ومقلب علياء| نهايات درامية لأحمد سعد مع الستات

إجراءات جديدة لضبط أسعارها.. بتشتري علبة سجاير كليوباترا بكام؟

للتخسيس وسد الشهية.. خبير تغذية يعدد فوائد مشروب الخيار بالنعناع

بعد انفصالهما .. شاهد أجمل صور جمعت أحمد سعد وطليقته

فيديو

هيدي كرم : تمنيت تكريم عادل إمام بمهرجان القاهرة للدراما | فيديو

هيدى كرم: مهرجان القاهرة للدراما ولد عملاقًا | فيديو

الفنان عثمان محمد: محمد رمضان «ظاهرة قدرية» ونجاحه «ابتلاء من الله»

شكرا على أصلك وربنا ينتقم منك.. كواليس طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ