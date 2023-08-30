سعره على قد الإيد.. أنسب موبايل Oppo أوبو في السوق للشباب ومحدودي الدخل

يركز الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية إلى اقتناء هواتف مميزة يمكنها الجمع بين المواصفات الجيدة والسعر المناسب الذي يتوافق مع قدراتهم المادية، ونظرا لأن ارتفاع أسعار الهواتف أصبح الأمر يشكل عبئا كبيرا، فإن اختيار هاتف بسعر مناسب يعد عملية صعبة.

ويعد هاتف Oppo A17 من شركة أوبو الصينية واحدا من أفضل الهواتف المناسبة للشباب ومحدودي الدخل في السوق المصري، نظرا لأنه يضم عددا من الإمكانات الجيدة بالإضافة إلى سعر مناسب.

وجاء هاتف أوبو Oppo A17 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD ، قياس 6.56 بوصة، دقة 720 × 1612 بيكسل، وجودة +HD ، مع معدل تحديث يبلغ 60 هرتز في الثانية، مع 3 ألوان هي : الأسود و الأزرق و البرتقالي.

ويقدم هاتف أوبو Oppo A17 كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.8 ، مع مستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، مع ميزات HDR ، وpanorama ، وفلاش LED في الخلف، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل وفتحة عدسة f / 2.2 بوصة، تدعم تسجيل الفيديو بجودة 1080 بيكسل.

ويحتوي معالج هاتف أوبو Oppo A17 على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مع منفذ USB-C للشحن، ومع بعض الميزات الموفرة للبطارية مثل وضع توفير الطاقة الفائق ووضع الاستعداد الليلي.

ويعمل هاتف أوبو Oppo A17 بمعالج من نوع Helio P35 من شركة ميدياتيك ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجابايت و 64 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية، مع نظام التشغيل Android 12 .

ويتوفر سعر هاتف أوبو Oppo A17 في السوق المصري من حوالي 5 آلاف و 145 جنيهًا مصريًا، ويختلف السعر حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.