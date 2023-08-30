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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن|عثمان محمد: محمد رمضان «ظاهرة قدرية» ونجاحه «ابتلاء من الله».. وهيدي كرم: مهرجان القاهرة للدراما وُلد عملاقًا|فيديو

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور..

الفنان عثمان محمد: محمد رمضان «ظاهرة قدرية» ونجاحه «ابتلاء من الله»

كشف الفنان عثمان محمد عن رأيه في الفنان محمد رمضان، مؤكدًا أنه «ظاهرة قدرية».
 

وأضاف الفنان عثمان محمد من خلال حلوله ضيفًا على برنامج "من مصر" على شاشة cbc: "محمد رمضان مطلبش حاجة من حد، الناس كلها بتجرى وراه، فنانون وشركات الإنتاج وهو مبيجريش ورا حد".

وأضاف عثمان محمد: "نجاح وشهرة محمد رمضان ابتلاء من الله، وبنصحه يختار أدواره بعناية ويكون قدوة حسنة".

هيدي كرم: مهرجان القاهرة للدراما وُلد عملاقًا | فيديو

قالت الفنانة هيدي كرم: "سعيدة وفخورة بالدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما ، مهرجان كبير ومهم ووُلد عملاقًا.
 

وأضافت الفنانة هيدى كرم في تصريحاتها لعدسة صدى البلد على هامش حضورها الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما :" كان لازم يكون موجود من زمان مهرجان للدراما وإقامته فى العلمين اختيار موفق وعظيم لأنها مدينة عالمية ولازم الناس تشوف جمال المدينة وعظمتها".

مصطفى حجاج: لقب المطرب الشعبي شرف كبير ليّا

أكد الفنان مصطفى حجاج أن التمثيل مع الغناء خطوة مهمة بالنسبة إليه، ولكنه يحب أن يقدم شيئًا يحبه الناس منه، متابعًا: "أنا بتاع مصر وبتاع الناس الطيبين".

وتابع خلال حواره مع الإعلامية أميرة العادلي على قناة "الحياة"، أمس الثلاثاء، أن لقبه كمطرب شعبي شرف كبير له، مشيدًا بالنقلة النوعية للقنوات المصرية وتغطية الحفلات والمهرجانات الغنائية والفنية، خاصةً نقل قناة "الحياة" لمهرجان القلعة.

الأخبار المحلية والعالمية برنامج من مصر عثمان محمد مهرجان القاهرة للدراما مصطفي حجاج محمد رمضان مهرجان القلعة

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