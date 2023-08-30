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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خلاف بين مصطفى كامل وأستاذ موسيقى بسبب تلاوة القرآن على أنغام العود| شاهد ما حدث؟

خلاف على الهواء بين
خلاف على الهواء بين مصطفى كامل وأستاذ موسيقى

وقع خلاف حاد على الهواء بين الفنان مصطفى كامل نقيبب المهن الموسيقية، والدكتور مروان فوزي أستاذ الموسيقى في كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، بسبب واقعة تلاوة القرآن على أنغام العود. 
 

قال الدكتور مروان فوزي أستاذ الموسيقى في كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، تعليقًا على واقعة تلاوة القرآن الكريم على أنغام العود، إنه لا يعلم سبب كل هذا الهجوم والضجة وأن أي شخص قارئ جيد للقرآن يتحتم عليه بعض المعرفة الموسيقية الأولية.

 

المقامات الموسيقية وتلاوة القرآن 
 


‏وقال ‏مروان فوزي خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "المحور"، إن كل المقرئين الكبار نجد في تلاوتهم القرآنية بعض المقامات الموسيقية والألحان، ولا يوجد بها أي مشكلة.

‏فيما عقب حلمي عبد الباقي وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، على ذلك الكلام، قائلاً: "إنه لم ير هذا الأمر في حياته، مؤكدا أن تعلم المقامات الموسيقية بتلاوة القرآن على آلة العود؛ أمر مرفوض".

‏وبدوره عقب الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، على كلام الدكتور مروان فوزي، قائلا: "ما علاقة تدريب الصوت على المقامات، بشكل شخصي، وفي خُلوة، بنشر الأمر على مواقع التواصل الاجتماعي؟، وأن يقوم هذا الشخص بالتحريض والتجرؤ على الدين؟، وإننا إذا سكتنا على هذا الأمر؛ سنجد القرآن الكريم يتم تلاوته على البيانو والجيتار، وهذا أمر مرفوض وإهانة للدين".

 

القرآن تلاوة القرآن مصطفى كامل الموسيقى نقيبب المهن الموسيقية أنغام العود

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