محافظ القليوبية : تنفيذ 35 مشروعا فى قطاع الصحة بتكلفة 3 مليارات جنيه

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن قطاع الصحة شهد تطورأ ملحوظاً خلال الثلاث سنوات السابقه وتعدد الإنجازات حيث بلغ عدد المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها عدد 35 مشروعا بتكلفة 3.050.8 مليار جنيه.

وقال المحافظ أنه تم الإنتهاء من مستشفى قها المركزي بتكلفة بلغت 322.8 مليون ، وتم الإنتهاء من مستشفي كفر شكر المركزي بإعتماد 511 مليون جنيه ، كما تم الانتهاء من مستشفي الخانكة المركزي بإعتماد 400 مليون جنيه.

وكان محافظ القليوبية، قد أجرى جولة بمدينة القناطر الخيرية بقطاعات الأبنية التعليمية والشباب والرياضة والصحة والصرف الصحي والطرق والكباري ، أن المحافظة تشهد حالياً طفرة تنموية كبيرة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والخدمية بكافة القطاعات المختلفة بنطاق المحافظة، وذلك في إطار إحتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ ١٥٥، وضمن البرنامج الميداني المُعد لإفتتاح العديد من المشروعات الخدمية والتنموية، بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار و669.4 مليون جنيه.