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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم .. انطلاق مبادرة الفحص المبكر وعلاج الأورام السرطانية بالقليوبية

مستشفى بنها الجامعي
مستشفى بنها الجامعي

أعلنت محافظة القليوبية اليوم عن تنظيم ورشة عمل عن المبادرة الرئاسية للفحص المبكر وعلاج الاورام السرطانية، خلال فاعليات حملة 100 يوم صحة وفي إطار احتفال المحافظة بعيدها القومي. 

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وأشارت المحافظة إلى أن الورشة ستكون في تمام الساعة الـ 10 صباحا بقاعات مستشفى بنها الجامعي، وستكون الورشة منظار عنق الرحم، بقاعة قسم الصدرية الدور الثالث. 

كما تشمل الورشة أيضا سرطان البروستاتا، وستكون بقاعة قسم الجلدية - الدور السابع، وكذلك ورشة سرطان الرئة، بقاعة قسم الأشعة، الدور الأول، وورشة سرطان القولون ستكون بقاعة قسم الكبد الدور السادس. 

وأضافت المحافظة، أنه سيتم عقد جلسة حوارية نقاشية عن المبادرة بديوان عام المحافظة بقاعة الاجتماعات الكبرى في تمام الساعة 2 ظهرا، بحضور عدد من الدكاترة، ومسؤولي مديرية الصحة بالقليوبية.

القليوبية الأورام السرطانية عيدها القومي مستشفى بنها الجامعي بنها

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