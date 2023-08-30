قرار جديد من رئيس جامعة العريش بتكليف وكلاء للكليات.. تفاصيل

أصدر الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش محافظة شمال سيناء، قرارا بتكليف عدد من الأساتذة بالجامعة وكلاء بالكليات لضخ دماء جديدة وتنشيط خطط العمل داخل الكليات بما يحقق رسالة الجامعة العملية ،ودورها الريادي في خدمة المجتمع، والتنموي لخدمة المحافظة.

خدمة المجتمع:

وقد تضمن القرار التالي:

تكليف الدكتور كمال عبد الوهاب ، وكيلا لكلية التربيه لشئون البيئة وخدمة المجتمع .

والدكتور محمد عطية البندي وكيلا للكلية العلوم الزراعية لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور محمد عبدالشافي عبدالسميع وكيلا للكلية العلوم الزراعية البيئية لشئون الدراسات العليا والبحوث للعام الجامعي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤م ، والدكتور هاني عبدالله العلاقمي ،وكيل كلية العلوم الزراعية البيئية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما تم تكليف الدكتور حاتم محمد محفوظ وكيلاً لشئون التعليم والطلاب بكلية الطب البيطري بجامعة العريش.

كما تم تكليف الدكتورة دارين محمد رفعت البلك رئيسا لقسم حماية البيئة بكلية العلوم الزراعية البيئية.