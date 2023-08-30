عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرار جديد من رئيس جامعة العريش بتكليف وكلاء للكليات.. تفاصيل

الدكتور حسن الدمرداش
الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش

أصدر الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة  العريش محافظة شمال سيناء، قرارا  بتكليف عدد من الأساتذة بالجامعة وكلاء بالكليات  لضخ دماء جديدة وتنشيط خطط العمل داخل الكليات بما يحقق رسالة الجامعة العملية ،ودورها الريادي في خدمة المجتمع، والتنموي لخدمة المحافظة. 

 

خدمة المجتمع:

 

وقد تضمن القرار  التالي:

تكليف الدكتور كمال عبد الوهاب ، وكيلا لكلية التربيه لشئون البيئة وخدمة المجتمع .

والدكتور محمد عطية البندي وكيلا للكلية  العلوم الزراعية لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور محمد عبدالشافي عبدالسميع وكيلا للكلية  العلوم الزراعية البيئية لشئون الدراسات العليا والبحوث للعام الجامعي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤م ، والدكتور هاني عبدالله العلاقمي ،وكيل كلية العلوم الزراعية البيئية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما تم تكليف الدكتور حاتم محمد محفوظ وكيلاً لشئون التعليم والطلاب بكلية الطب البيطري بجامعة العريش.

كما تم تكليف الدكتورة دارين محمد رفعت البلك رئيسا لقسم حماية البيئة  بكلية العلوم الزراعية البيئية. 

txt

شمال سيناء تشارك في مشروع رسائل البحر ببورسعيد

العريش الكليات وكلاء قرار جامعه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قيمة جديدة للجنيه أمام الدولار.. تحرك من المركزي لتصحيح سعر الصرف

بلاش الاتحاد.. عبلة كامل تفاجئ محمد صلاح بتعليق صادم

17 درجة كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأخيرة في أغسطس

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب في محلات الصاغة.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

إيقاف سارة زكريا وعمر كمال وحمو بيكا والتحقيق مع رضا البحراوي

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. وهذا ثمن كرتونة البيض

حريق هائل يلتهم مسجدا أثريا في الدقهلية.. ما القصة؟

لأول مرة .. رفع الأذان في مكبرات الصوت الخارجية بمساجد نيويورك |تفاصيل

ترشيحاتنا

السوبر الإفريقي أبرزها.. 3 مواجهات نارية في انتظار الأهلي خلال سبتمبر

14 لاعبا في قائمة منتخب الجودو بالبطولة الأفريقية

أشرق عقبة يكشف مدي فعالية الأدوية واللقاحات مع المتحورات الجديدة من أوميكرون

انقذوا الاتحاد!.. محمد صلاح يتسبب في تهكير موقع الدوري السعودي| تحذير أخير

احذر تجاهلها.. علامات تشير إلى إصابتك بأمراض الكبد

مساء اليوم.. إنتشار رائحة الغاز الطبيعي بالمعادي والبترول تطمئن السكان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد رصد زلزال بقوة 7 درجات|هذه الدول مُهدّدة بتسونامي.. واعرف موقف الإسكندرية.. تفاصيل

المصنعة والمشبعة بالدهون.. جمال شعبان: احذروا هذه الأطعمة تضر القلب

لمدة ساعتين.. أسد يثير الرعب في شوارع كراتشي جنوب باكستان.. شاهد

وزير الدفاع يلتقى قادة القوات المسلحة بمركز التدريب المشترك لهيئة الإمداد والتموين

فيديو

وزير الدفاع يلتقى قادة القوات المسلحة بمركز التدريب المشترك لهيئة الإمداد والتموين

هيدي كرم : تمنيت تكريم عادل إمام بمهرجان القاهرة للدراما | فيديو

هيدى كرم: مهرجان القاهرة للدراما ولد عملاقًا | فيديو

الفنان عثمان محمد: محمد رمضان «ظاهرة قدرية» ونجاحه «ابتلاء من الله»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ