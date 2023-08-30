إنقاذ شاب من الغرق بشاطئ بحر العريش



نجح فريق الإنقاذ البحري على شواطئ مدينة العريش شمال سيناء، من إنقاذ شاب من الغرق عقب نزوله البحر للاستحمام لمنطقة آل أيوب بالعريش، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



ال ايوب :

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغا، يفيد بتعرض شاب للغرق أمام شاطئ آل أيوب بمدينة العريش، وتم إنقاذه ونقله إلى مستشفى العريش العام.

ونقلت سيارات الإسعاف محمد عبدالله عطوة 24 سنة، من قرية الوفاق رفح بمحافظة شمال سيناء إلى مستشفى العريش العام، حيث تعرض لإسفيكسيا الغرق، وحالته العامة سيئة ويجري تقديم الرعاية الطبية اللازمة له.



وقد حذرت فرق الإنقاذ المواطنين من نزول مياه البحر للاستحمام نظرا لوجود تيارات ودوامات مائية تسبب الغرق.