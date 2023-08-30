سقوط شخص يتاجر في المخدرات والبضائع المهربة بأسوان

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية قيام (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو - "له معلومات جنائية") بالإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية والبضائع المهربة بدائرة قسم شرطة نصر النوبة بأسوان.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر بحوزته على (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام - بندقية آلية - طلقات لذات العيار - 24 ألف قطعة ألعاب نارية - 3600 عبوة مستحضرات تجميل – سيارة نصف نقل).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح النارى للدفاع وباقى المضبوطات غير خالصة الرسوم الجمركية لبيعها والتربح منها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.