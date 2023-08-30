كهربا وإمام عاشور رفقة عم حارس في مران الأهلي بالنمسا| شاهد

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وظهر كهربا في طريق معسكر الفريق بالنمسا، مع عم حارس، واللاعب أمام عاشور، واللاعب ياسر إبراهيم.

معسكر الأهلي في النمسا

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد خاض تدريباته أمس الثلاثاء، في معسكر الإعداد بالنمسا، على فترتين صباحًا ومساء، وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

ويخوض الفريق التدريب الصباحي في تمام العاشرة والنصف بتوقيت النمسا (الساعة الحادية والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة)، بينما سيكون المران المسائي في الخامسة مساءً بتوقيت النمسا (السادسة مساءً بتوقيت القاهرة).