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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

التفاصيل الكاملة للأفلام المشاركة ولجان تحكيم الدورة 23 لمهرجان روتردام

لجنه تحكيم الافلام
لجنه تحكيم الافلام الطويلة

يعلن مهرجان روتردام للفيلم العربي عن برنامجه السينمائي لدورته الـ23 ، التي ستقام في الفترة من الخامس وحتى العاشر من سبتمبر المقبل، حيث يضم البرنامج 39 فيلمًا، منها 21 فيلم طويل و18 فيلم قصير، من إنتاج 11 دولة عربية، بالإضافة إلى شراكات إنتاجية مع 8 دول غربية.

وتتكون لجنة تحكيم الأفلام الطويلة من المخرج الفلسطيني محمد قبلاوي، والفنانة المصرية داليا البحيري، والمنتج السعودي صالح فوزان، كما تضم لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية المنتج السينمائي المصري صفي الدين محمود، والمخرج المغربي سعيد ازر، والمخرجة الهولندية دوفي رييس، وتشكلت لجنة تحكيم الأفلام القصيرة من الفنانة المغربية نسرين الراضي، والسيناريست المصري محمد عبد الخالق، والفنانة التونسية مريم الفرجاني.

ومن بين الأفلام المتنافسة في المهرجان، خمسة أفلام في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة، ومثلها في المسابقة الوثائقية، بالإضافة إلى خمسة أفلام قصيرة في مسابقتها المخصصة.

وسيتم عرض مجموعة من الأفلام التي تتنافس على جائزة الجمهور، منها "سطار" إخراج عبد الله العراك (السعودية )، "رحلة يوسف" إخراج جود سعيد (سوريا)، "الأخيرة" إخراج: دامیان ونوري، عديلة بن ديمراد (الجزائر وفرنسا والسعودية)، "ملكات" إخراج ياسمين بن كيران (المغرب، فرنسا، قطر، بلجيكا، السعودية).

ويشارك بمسابقة الأفلام الطويلة فيلم "١٩ ب" إخراج أحمد عبد الله السيد (مصر)، "بركة العروس" إخراج باسم بريش (لبنان، قطر)، "علم" إخراج فراس خوري (فلسطين، فرنسا، تونس، السعودية، قطر)، "صيف في بجعد" إخراج عمر مول الدويرة (المغرب، فرنسا، بلجيكا)، "إن شاء الله ولد" إخراج أمجد الرشيد (الأردن ).

ويعرض بمسابقة الأفلام الوثائقية فيلم "تحت الشجرة" إخراج أريج السحيري (تونس، فرنسا، سويسرا، ألمانيا، قطر)، "مش زيهم" إخراج نادية فارس (مصر, سويسرا)، "بعيدًا عن النيل" إخراج شريف القشطة (مصر , الويلايات المتحدة الأمريكية)، "مافيا البرجر اللبنانية" إخراج عمر مواليم (كندا)، "طفولة عماد" إخراج زهافي سانجافي ( العراق، السويد ، ليتوانيا).

ويتنافس بمسابقة الأفلام القصيرة فيلم "حمزة أطارد شبحًا يطاردني" إخراج ورد كيال (فلسطين)، "عبد" إخراج عبد السلام الحاج (الأردن)، "شريط فيديو تبدل" إخراج مها الساعاتي (السعودية)، "على قبر أبي" إخراج جواهين زنتار (المغرب ,فرنسا)، "ترينو" إخراج نجيب كثيري (تونس,إنجلترا).

وسيكون هناك عرض خاص لافلام قصيرة خارج المسابقة ومنها : "عثمان" إخراج خالد زيدان (السعودية )، "ابن البلد" إخراج طوني الغزال (قطر، الأردن، لبنان، كندا)، "حمص وشيبس" إخراج أحمد مغازي (مصر)، "ثقافة" إخراج فيروز غمام (بلجيكا )، "يلا، يلا بينا!" إخراج محمد حماد (السعودية)، وتختتم فعاليات المهرجان بعرض الفيلم السعودي "طريق الوادي" للمخرج خالد فهد.

وقررت إدارة مهرجان الفيلم العربي بروتردام، تكريم الفنانة ليلي علوي والفنان جمال سليمان، في دورة هذا العام تقديرًا لما قدماه طوال مسيرتهما الفنية المثمرة، ويحتفل بذكرى مرور 100 عام علي وفاة الملحّن المصري سيد درويش (1892-1923) بحفل موسيقي خاص.

كما سيتم أيضاً تكريم الفنان الهولندي مارتن فوندس، وهو الملحّن الأول لعام 2021 في هولندا، وسيقوم بتقديم مقطوعة موسيقية جديدة مستوحاة من أعمال سيد درويش، وفي الجزء الثاني من الحفل، سيقدم الفنان زكرياء غفولي أداءً مميزًا يجمع بين الموسيقى التقليدية وعناصر البوب الحديثة، ليأخذ الجمهور في رحلة عبر المشهد الموسيقي العربي، وذلك خلال هذه الليلة الاستثنائية التي ستشهد تكريمًا لتراث وفنون العالم العربي.

مهرجان روتردام محمد عبد الخالق فراس خوري جود سعيد بركة العروس

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