تعليم الوادي الجديد يستعد لبدء العام الدراسي

يواصل قطاع التعليم بمحافظة الوادى الجديد، الاستعدادات المختلفة بجميع الإدارات التعليمية لاستقبال العام الدراسى الجديد.

وقال المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، إنه تم عقد لقاء مع مديرى الإدارات التعليمية والموجهى العموم بالمديرية بحضور مدير إدارة التنسيق والتوجيه الفنى ومركز المعلومات وموجهى اوائل المواد الدراسية المختلفة بالإدارات التعليمية، في إطار الاستعداد للعام الدراسى الجديد والوقوف على آخر المستجدات.

وأكد على ضرورة الانتهاء من إجراءات سد العجز بجميع التخصصات بما يحقق الاستقرار في العمل وتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب بجميع مدارس المحافظة والوصول لأعلى معايير الجودة مع مراعاة الشفافية والعدالة، لافتا إلى تقديم الدعم الدائم والمتواصل للجميع ومواجهة المشكلات وفق اللوائح المنظمة للعمل من أجل الهدف المنشود للإرتقاء بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة.



وأشار إلى فتح حوار مع الحضور حول بعض المشكلات التي قد تعرقل العمل، مع ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتضافر كافة الجهود لتحقيق أفضل النتائج.



وفي سياق متصل، استأنف قطاع تعليم المحافظة تنفيذ البرنامج التدريبى لطلاب التربية السمعية من مدارس الأمل للصم وضعاف السمع بعنوان المبدع الصغير «حساب الاصابع» والذى يهدف إلى تدريب الطلاب على إجراء العمليات الحسابية بلغة الإشارة.