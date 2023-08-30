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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علامات تدل على أن صحة الكلى في خطر

صدى البلد

قدم الدكتور احمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، بعض العلامات التي تدل على أن صحة الكلى في خطر.

 

1 ألم الظهر :

يجب توخي الحذر عند الشعور بألم خصوصا في منطقة أسفل الظهر لأنها النقطة التي تقع فيها الكليتين

 لذلك عندما تعتل الكليتين يؤثرا على الظهر مما يسبب الشعور بالألم الشديد

2 الشعور بالتعب :

إن الكليتين مسئولتان عن إنتاج هرمون يسمى إرثروبويتين يقوم هذا الهرمون بإنتاج خلايا الدم الحمراء التي تساعد في نقل الأكسجين لباقي أعضاء الجسم

 لذلك عندما تكون الكليتان في خطر وتفشل في أداء وظائفهما فإنهما تسببان الإعياء والتعب

3 ضيق في التنفس :

 عندما تتراكم السوائل والنفايات في الرئتين فإن إمدادات الأكسجين للجسم تتأثر بسبب فشل الكليتينمما يسبب ضيق في التنفس

4 تورم اليدين والقدمين :

 عندما لا تقدر الكليتان على تنقية السوائل من الجسم فإنها تتراكم داخله مما يؤدي إلى التورم ليس فقط في القدمين واليدين ولكن في أماكن أخرى في الجسم

5 مشكلات البول :

 تكون الكلي غير قادرة على أداء وظائفها بالشكل المناسب عندما تتعرض للفشل لذلك لا تستطيع إفرار الكمية الطبيعية من البول

ويتغير البول أيضا ليصبح غامق رغوي أو شاحب وكل ماسبق علامات واضحة لوجود مشكلة ما في الكلى
6 فقدان الشهية :

 يميل الأشخاص لفقدان الشهية عندما تعجز الكلى عن تنقية الفضلات من الجسم بالإضافة إلى ذلك قد يشعر المريض بمذاق سيئ للأطعمة في الفم

7تهيج وجفاف البشرة :

عندما تفشل الكلى في إزالة الفضلات والسوائل من الدم فقد تسبب مشكلات عديدة للبشرة ومنها التهيج الجفاف والحكة

 وتعتبر هذه الحالة من أهم العلامات التي تدل على أن الكلى في خطر وقد تفشل

➖أفضل الأطعمة التي تحمي صحة الكلى :

- الملفوف :

➖يعتبر الملفوف من الأطعمة الغنية بالمغذيات النباتية التي تحطم الجذور الحرة في الجسم كما يقلل خطر الإصابة بالسرطان وأمراض الأوعية الدموية ويحتوي الملفوف على:
➖ فيتامين ك
➖فيتامين ج
➖فيتامين ب6 وحمض الفوليك الذي يحافظ على صحة الكليتين

 الفلفل الأحمر الحلو :

➖يعتبر الفلفل الأحمر الحلو من أهم الأطعمة المفيدة للكلى حيث يحتوي على كمية قليلة من البوتاسيوم

- الثوم :

➖يعمل الثوم على تقليل الالتهابات ويمنع تراكم الكوليسترول في الجسم ويتميز بخصائص مضادة للأكسدة ومضادة للجلطات والتي تحافظ على كفائة وظائف الكلي وتحمي من فشلها

- القرنبيط : 
يعتبر القرنبيط من الخضروات الصديقة للكليتين
وتعد مصدرا جيدا لفيتامين ج الفولاذ والألياف وتساعد هذه العناصر في تعادل السموم الموجودة في الجسم وتحمي الكلى من التعرض للإرهاق أو الفشل

- البصل :
يحتوي البصل على مركبات الفلافونويد التي تمنع تحلل المواد الدهنية في الجسم
➖ كما أنه من الأطعمة الغنية بالمواد المضادة للأكسدة التي تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان ويتميز البصل بنسبة منخفضة من البوتاسيوم مما يفيد صحة الكلى .

-التفاح :
يعد التفاح من المصادر الغنية بالألياف والمواد المضادة للالتهاب كما يقلل الكوليسترول الضار في الجسم ، يتخلص من الامساك ، مشكلات القلب ويحمي من السرطان ويعتبر التفاح صديقا وفيا للكلى ، لذلك ينصح بتناول التفاح بإنتظام

- البقدونس
يُعد البقدونس من أقوى الأعشاب التي تستخدم كمدر للبول، بأمكانه أن يعمل كمطهر للكلي، لأنه يعمل على زيادة كمية البول للتخلص من البكتريا والجراثيم في الجسم، فقط قم بتناول بضعة أكواب من مغلي البقدونس لمدة أسبوع لتنظيف الكليتين، أو خلط ربع كوب من عصير البقدونس، مع ربع كوب من الماء والعسل والليمون مرتين يوميا لمدة أسبوعين.

- الزنجبيل
يُعد الزنجبيل من الأعشاب التي لها تأثير فعّال في تطهير الكلى والكبد، كما أنها تساعد على طرد السموم والمواد الضارة من الكلى، وكذلك تحسين عملية الهضم، فقط قم بغلي مبشور الزنجبيل في 2 كوب من الماء مع العسل وعصير الليمون، ويتم تناوله مرتان أو ثلاثة يوميا.

- الكركم
يحتوي الكركم على خواص مطهرة مما تجعل منه مُطهر قوي للكي وإزالة سموم الكبد وتنقية الدم، كما يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات التي يمكن أن تساعد في منع وعلاج التهابات الكلى، لذا يمكن خلط ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم الخام، وعصير الليمون والعسل في كوب من الماء الدافئ.

- الكرفس
الكرفس له خصائص مدرة للبول، كما أنه يساعد في إزالة السموم والمواد الضارة من الجسم عن طريق زيادة التبول، فضلا عن أن الكرفس يحتوي على قيمة غذائية عالية تحفز نشاط الكليتين ومنع حصوات الكلى والالتهابات، لذا يمكن تناول كوب من عصير الكرفس كل يوم لمدة بضعة أسابيع....
 

الشعور بالتعب الشعور بألم تخلص من الإمساك تراكم السوائل حصوات الكلى ضيق فى التنفس فقدان الشهية

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