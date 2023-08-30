البورصة تربح 6 مليارات جنيه لختام تعاملات اليوم الأربعاء

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.273 تريليون جنيه.



وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 18818 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 22710 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 7876 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 3812 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 5585 نقطة.