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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحث عن حل دبلوماسي.. إيطاليا تعلق على أحداث الجابون

علم إيطاليا
علم إيطاليا

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الأربعاء، أن إيطاليا تعمل على إيجاد حلول دبلوماسية في النيجر والجابون، وذلك بالتنسيق مع الشركاء.

وحسب ما ذكرته وزارة الخارجية الإيطالية، أشار تاياني إلى أن إيطاليا تواصل جهودها للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة في النيجر، وأيضا للأزمة الأحدث في الجابون، كما تعمل بالتنسيق الوثيق مع شركائها.

وأضاف: "من المهم بشكل أساسي أن تحافظ الدول الأوروبية على وحدة الهدف الكاملة في السعي لتحقيق نتيجة سلمية تضمن السلام والاستقرار لمنطقة الساحل بأكملها، والعمل بالاتفاق مع الشركاء الإقليميين".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الجابوني السيطرة على السلطة في البلاد وحل جميع هيئات الدولة وأنشأ لجنة انتقال واستعادة المؤسسات.

وجاء بيان الجيش بعد ساعات من إعلان لجنة الانتخابات رسميا فوز علي بونجو أونديمبا في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 26 أغسطس، حيث أدلى 64.27% من الناخبين بأصواتهم لصالحه، وأعيد انتخابه لولاية ثالثة.

وعم الارتباك الجابون إثر تحرك الجيش الذي نفذه عسكريون، يوم الأربعاء، عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية.

وزير الخارجية الإيطالي إيطاليا النيجر الجابون الخارجية الإيطالية

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