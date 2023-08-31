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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر.. تناول هذه الأطعمة يسبب رائحة عرق كريهة

العرق
العرق

رائحة الجسم هي ما ينتجه الجسم عندما يتصل العرق مع البكتيريا على الجلد، لكن عندما يكون البكتيريا على مزيج جلدك مع عرقك، فإنه يسبب رائحة.

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أكلات تسبب رائحة عرق كريهة

الحلبة
البصل
الثوم
الكاري 
القرنبيط
الملفوف
اللحم الأحمر
الكافيين

والتغيرات في الهرمونات يمكن أن تسبب رائحة جسدك وميضات ساخنة التعرقات الليلية وتتسبب التقلبات الهرمونية التي حدثت أثناء سن اليأس في التعرق المفرط، مما يؤدي إلى تغييرات في رائحة الجسم.

لذلك أبقي جلدك نظيف عن طريق أخذ حمام يومي أو الاستحمام مع الصابون المضاد للبكتيريا التركيز على المناطق التي تتعرق فيها أكثر من ذلك. 

المصدر clevelandclinic

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