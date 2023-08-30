السعودية .. الكشف عن موعد انخفاض درجات الحرارة في المملكة

قال خبير الطقس السعودي، عادل القازنلي، اليوم الأربعاء، إن أجواء المملكة العربية السعودية ستشهد انخفاضًا في درجات الحرارة تدريجيًّا خلال المدة القادمة حتى يوم 22 و23 سبتمبر.

وحسب قناة "الإخبارية" السعودية، قال القازنلي، إن “هذه الفترة تصادف الاعتدال الخريفي وفيها تتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء وتقل عدد ساعات النهار تدريجيًّا وتزداد في الليل”.

وفي وقت سابق من اليوم، حذر المركز السعودي للأرصاد من استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الأربعاء حتى الأحد المقبل.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

فيما تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، الشرقية ونجران.