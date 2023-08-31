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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أبرزهن ياسمين صبري.. نجمات تألقن بـ التان في آخر ظهور| شاهد

ياسمين صبري
ياسمين صبري

تحرص العديد من الفنانات على الظهور بشكل مختلف ومميز، وخاصة في فصل الصيف.

ونشرت الفنانة ياسمين صبري، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. 

وتألقت ياسمين صبري، مرتدية فستان أنيق باللون الأصفر، وجاء الفستان مكشوف من الأكتاف مما ظهر التان ولونها البرونزي.

كما ظهرت الفنانة ميريهان حسين، مرتدية توب لامع باللون الأبيض والأسود، وارتدت بنطال من نفس اللون ليكشف عن رشاقتها، وظهر التوب علامة التان ولونها المختلف.

وتألقت ايضا الفنانة هاجر أحمد، مرتديه فستان أنيق باللون الفوشيا، وكشف الفستان عن التان من الأكتاف ليبرز جمالها ورشاقتها. 

وإليكم صور الفنانات 

الفنانات صور الفنانات هاجر احمد ميريهان حسين ياسمين صبري

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