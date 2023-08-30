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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

وظائف خالية للشباب.. قدم الآن

وظائف
وظائف

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن فرص العمل التي تعلنها وزارة القوى العاملة، وذلك ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية للوزارة لتوفير فرص عمل مختلفة للشباب من الجنسين، في إطار توفير حياة كريمة، وتماشيًا مع خطة الدولة لمواجهة البطالة.

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، عن إتاحة عدد من فرص الوظائف الخالية المتوفرة في شركات خاصة، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي.

الشركات المتاحة بها الوظائف الخالية

 عدد 15 فرصة خلال اليوم التوظيفي المفتوح لشركة أرابياتا للأغذية والمشروبات وإداره المطاعم، وعدد 4 فرص خلال اليوم التوظيفي المفتوح لشركة تفويلة.

طريقة التقديم لـ الوظائف الخالية

توفر شركة «تفويلة» عددًا من فرص الوظائف الخالية خلال اليوم التوظيفي المفتوح الخاص بها، وتشمل تلك الفرص ما يلي:

  1. مديري فروع.
  2. مساعدي مديري فروع.
  3.  شيفات غربي (كبدة وسجق).

أماكن العمل بـ الوظائف الخالية

  1. - مصر الجديدة.
  2. - ألف مسكن.
  3. - فيصل.
  4. - الدقي.
  5. - وسط البلد.
  6. - أكتوبر.
  7. - بنها.
  8. - المنصورة.
  9. - الزقازيق.
  10. - طنطا.

شروط الوظائف الخالية

  1. - جميع المؤهلات.
  2. - أن يكون الحد الأقصى للسن 40 عامًا.
  3. - تقديم موقف واضح من التجنيد.

مميزات الوظائف الخالية

  1. - الراتب حسب كل وظيفة والخبرة.
  2. - عدد ساعات العمل 10 ساعات منها 1 ساعة راحة.
  3. - عدد 1 يوم أجازة في الأسبوع.
  4. - زيادات سنوية.
  5. - تأمين اجتماعي.
الوظائف الخالية

الوظائف الخالية المتوفرة

شركة أرابياتا للأغذية والمشروبات وإدارة المطاعم، ستتوافر بها فرص الوظائف الخالية التالية:

  1. شيف شرقي (أكلات شعبية).
  2. مسعد شيف شاورما.
  3. سائق درجة ثانية.
  4. فني صيانة معدات مطاعم.
  5. فني تبريد وسخن.
  6. مندوب توصيل طلبات (طيار).
  7. مساعد خباز بلدي.
  8. استيوارد (بدون مؤهل).
  9. محاسب تكاليف.
  10. محاسب مالي.
  11.  كاشير.
  12. منسق مشرف وردية.
  13.  كابتن (تلقي الطلبات من عملاء صالة المطاعم).
  14. عضو فريق.
  15. مساعد شيف.

شروط الوظائف الخالية

  1. تقبل الوظائف الخالية الباحثين عن فرص العمل من الذكور أو الإناث
  2.  على أن تكون أماكن العمل بتلك الفرص في محافظتي القاهرة والجيزة.
  3. - أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عال / فوق متوسط/ متوسط.
  4. - أن يكون أقصى حد للسن: 35 عامًا.

المزايا تتضمن التالي:

  1. - الراتب حسب كل وظيفة والخبرة.
  2. - حوافز.
  3. - بدل انتقال لفروع القاهرة الجديدة.
  4. - وجبة يوميًا.
  5. - ساعات العمل: 8ساعات.
  6. - يوم إجازة أسبوعيًا.
  7. - تأمينات طبية واجتماعية.
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