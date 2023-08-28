عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قدم الآن.. 45 ألف فرصة عمل لـ ذوي الهمم

وظائف
وظائف

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن فرص العمل التي تعلنها وزارة القوى العاملة، وذلك ضمن نشرة التوظيف النصف شهرية للوزارة لتوفير فرص عمل مختلفة للشباب من الجنسين، في إطار توفير حياة كريمة، وتماشيًا مع خطة الدولة لمواجهة البطالة.

45 ألف فرصة عمل لذوي الهمم

وكشفت وزارة القوي العاملة، عن عملية حصر مديريات العمل لتعيين ذوي الهمم داخل المنشآت في شركات القطاع الخاص، وذلك  خلال الـ 7 أشهر الماضية، من الأول من يناير حتى منتصف أغسطس 2023.

عدد المطلوب تعيينه من ذوي الهمم

  1. عدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها يبلغ 126 ألفًا و102 عامل
  2. المُعين منهم فقط 71 ألفًا و47 عاملًا
  3. المتبقي إستيفائه للتعيين يبلغ 45 ألفًا و109 عاملين

فرص عمل بإعلان وزارة القوي العاملة

و ذلك يأتي تماشيًا مع خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية مهارات الشباب، وربطها باحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أهمية تفعيل طرق الإعلان عن تلك الدورات التدريبية المجانية للوصول إلى أكبر عدد من الشباب الراغب في التدريب، وليستعرض معهم خطة الوزارة في عدد من الملفات، منها دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وملتقيات التوظيف تنسيقًا مع القطاع الخاص.

فرص عمل بمحافظة الجيزة

 بمنطقة العجوزة

 2 موظف أرشيف - مؤهل عالي - والسن حتى 35 سنة

1 عامل خدمات - مؤهل متوسط - 3000 جنيه.

شملت الاحتياجات عدد 5 مندوب مبيعات - مؤهل متوسط - رخصة قيادة خاصة - 3200 + عمولة

1 سكرتيرة - مؤهل عالى - حديث التخرج - إجادة التعامل مع الكمبيوتر - 3000 جنيه

فرص عمل بمحافظة القاهرة بالمنطقة الصناعية الأولى

1 سكرتيرة - 4500 جنيه

2 فني كهرباء - 4500 جنيه

2 فني ميكانيكا – 4500 جنيه

2 مهندس ميكانيكا وكهرباء، براتب 6000 جنيه

 2 مهندس ميكاترونيكس بـ 6000 جنيه

 1 محاسب - 4500 جنيه - من الجنسين - خبرة محاسبة ضرائب

على أن تأتي الشروط  مؤهل عالى - متوسط - حسب المهنة المطلوبة - خبرة 3 سنوات، والسن من 25 حتى 35 سنة.

فرص عمل بمحافظة القاهرة بمنطقة العباسية 

 عدد 210 ظابط أمن إدارى بشروط: مؤهل متوسط - إعدادية - خبرة أو بدون، والسن من 55:21 سنة، وتشمل المزايا تأمين صحي وإجتماعي - سكن – مواصلات

منطقة مساكن شيراتون

  1. 100 عامل خدمات  إشراف داخلى براتب 3800 جنيه  خريجي مدارس فندقية
  2. 40 عامل خدمات عادى بدون مؤهل -براتب 4200 جنيه
  3.  300 عامل خدمات معاونة براتب 4000 جنيه
  4. 10 عامل تنظيف واجهات براتب 7000 جنيه  خبرة 3 سنوات

على أن تكون الشروط السن من 18: 45 سنة، توفير مواصلات داخل القاهرة والمحافظات القريبة من الموقع، بالإضافة إلى التأمين الإجتماعي -والطبي  والإقامة.

فرص عمل

 

فرص عمل بمحافظة الاسكندرية

وظائف خالية في جمعية رجال أعمال إسكندرية
 عدد 5 فرص وظائف خالية لـ مسؤول تمويل، شريطة أن يكون حاصلًا على مؤهل عالي ولا يزيد عمره عن 30 عامًا، منوهة إلى أن الراتب يبدأ من 3300 جنيه.
توفر شركة «الطحان جولد» فرص وظائف خالية لـ عدد 20 عمال تعبئة، من الذكور والاناث من غير الحاصلين على مؤهل، ولا تتجاوز أعمارهم الـ30 عامًا، على أن يكون الراتب حسب المقابلة، وذلك في هذه التخصصات:

  1. - وظائف خالية لـ عدد 1 فني غليات بخار.
  2. - وظائف خالية لـ عدد 1 عمال زراعي.
  3. - وظائف خالية لـ عدد 1 مدير إنتاج.
  4. - وظائف خالية لـ عدد 1 ميكانيكي محركات.
  5. - وظائف خالية لـ عدد 1 كهربائي.

كيفية التقديم بالوظائف الخالية 2023


وأكدت وزارة العمل، أنه على من يرغب في شغل الوظائف المتاحة من خلال النشرة القومية للتشغيل عليه بالتوجه إلى 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر.

أو الاتصال على تلك الأرقام 22403371، أو الرقم 22609354، وهم تابعين للمديريات التابعة للوزارة ومكاتب العمل التابعة للمديريات، أو  الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة www.manpower.gov.eg.

الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية www manpower gov eg إحتياجات سوق العمل توفير فرص عمل توفير فرص عمل مختلفة للشباب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي توفير فرص توفير حياة كريمة فرص العمل وزارة القوى العاملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"قلم الشيبي" يصل النيابة| تطورات خطيرة في أزمة حسين الشحات.. وخبير ماسبيرو يحسم الجدل

يخفف من أزمة الدولار.. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري

اتحاد الكرة يزف بشرى سارة للجماهير بشأن مباراتي مصر أمام إثيوبيا وتونس

خالد الغندور يعلن عن صفقة جديدة للأهلي

50 جنيها|تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف والبيض مفاجأة

بصور جديدة ..محمد صلاح يحسم جدل رحيله عن ليفربول

أفضل وقت للشراء.. تراجع جديد في سعر جرام الذهب عيار 21

أزمة قلبية.. وفاة أب حزنا على موت طفليه في أقل من 24 ساعة

موضوعات متعلقة

مصطفى بكري يكشف التفاصيل الكاملة عن ثورة 30 يونيو في الذكرى العاشرة

كيفية صلاة العيد الأضحى .. أسهل طريقة لأدائها لمن فاتته

دعاء يوم عرفة للزواج والرزق .. يفتح لك الأبواب المغلقة ويقضي حوائجك

قائد قوات الدفاع الجوي لـ"صدى البلد":نمتلك أقوى المنظومات الدفاعية على مستوى العالم

دعاء يوم التروية.. يحول حياتك لسعادة وييسر أمورك ردده طوال الـ24 ساعة

مصر الثالثة عربيًّا والـ 30 عالميًّا في الناتج الصناعي بـ124.4 مليار دولار

وتستمر قاطرة البناء والتنمية.. الإنتاج الحربي 9 سنوات من الإنجازات تحت قيادة الرئيس السيسي

الأوقاف في عهد الرئيس السيسي.. إنجازات بتطوير المساجد والدعوة وأحوال الأئمة

ترشيحاتنا

الأولوية للمواطن الزيت والسكر..التموين تكشف سبب إلغاء صرف الأرز على بطاقة التموين..فيديو

نزل 10 آلاف جنيه.. الحديد يتراجع ويربك حسابات المستثمرين

مطربة لبنانية تغضب الجمهور المصري في حفلها بالساحل الشمالي

عزيز عيد.. رائد استخدام الحيوانات في التمثيل المسرحي

الاستعدادات النهائية لطلاب المدراس والجامعات الجدد للعام الدراسى المقبل

3 تفاصيل مرعبة تعيد قضية سفاح الجيزة للواجهة.. كشفها مسلسل أحمد فهمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجعل البطاطس سامة.. احترس طرق طهي تزيد المركبات الخطر

طريقة عمل قهوة بالزبدة bullet coffe

الفكرة تراودني| موقف مشاهير الزمالك من الانتخابات القادمة.. والعدل يخرج عن صمته

إطلالة لافتة.. هنا الزاهد تستعرض جمالها بـ لوك جديد| شاهد

فيديو

انهيار عقار في الإسماعيلية .. محاولات انتشال ضحايا من تحت الانقاض

٪15 مرة واحدة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات

القمر الأزرق العملاق ..العالم على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة

يقترب من 1900.. تذبذب أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ