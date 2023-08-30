لحسم التعاقد.. عرض جديد من اتحاد جدة لضم محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية، عن عرض جديد من نادي اتحاد جدة السعودي، من أجل حسم التعاقد مع محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "الاتحاد مستعد لتقديم 118 مليون جنيه إسترليني لليفربول من أجل محمد صلاح".

وأضافت: "يورجن كلوب يصر على أن نجمه يجب أن يبقى في أنفيلد هذا الصيف، والمسئولون السعوديون سافروا إلى أوروبا حيث تلقوا التشجيع بأن اللاعب سيكون حريصًا على الاستماع إلى العروض".

وأوضحت: "تنظر الأندية في الدولة الخليجية إلى صلاح باعتباره جوهرة التاج قبل كأس العالم للأندية التي ستقام على أرضها في ديسمبر المقبل".

واختتمت: "سافر الرئيس التنفيذي لدوري المحترفين السعودي سعد العزيز إلى فرنسا يوم الثلاثاء وسيقيم في مدينة "كان" للفترة المتبقية من فترة الانتقالات الأوروبية للقيام بمحاولات متأخرة لإغراء المزيد من النجوم بالدوري".