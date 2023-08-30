بسبب الإضراب .. غياب نجوم هوليوود عن حفل افتتاح مهرجان فينيسيا | صور

شهدت السجادة الحمراء لحفل افتتاح النسخة 80 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، غياب نجوم هوليوود على حساب فناني أوروبا بسبب إضراب الكتاب والممثلين الذي أثر على الكثير من الأحداث والمهرجانات الفنية في العالم.



وشهد العام في افتتاح مهرجان فينيسيا، تكريم المخرجة الإيطالية ليليانا كافاني التي تبلغ من العمر 90 عامًا، ومنحها جائزة الأسد الذهبي.

حرصت ليليانا كافاني على المرور على السجادة الحمراء قبل تكريمها عن مشوارها الفني، لتكون أول امرأة تحصل على هذا التكريم من مهرجان فينيسيا.



مهرجان فينيسيا

استقبلت مدينة فينيسيا الإيطالية اليوم، الأربعاء، نجوم الفن والسينما من جميع أنحاء العالم لحضور حفل افتتاح النسخة 80 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وسط أزمة كبيرة تعيشها الأوساط الفنية والمهرجانات العالمية بسبب استمرار إضراب هوليوود.

انطلقت فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، في الصالة الكبرى بقصر السينما، في تمام السابعة مساءً.

لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا

حرصت لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي لعام 2023، على تقديم الدعم الكامل للكتاب والفنانين المضربين في هوليوود، وارتدوا قمصانا كتب عليها عبارات تضامن في المؤتمر الصحفي الذي أقيم ظهر اليوم قبل انطلاق حفل الافتتاح في تمام السابعة مساءً.



تضم لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا كلا من المخرج مارتن ماكدونا، ولورا بويتراس، وجين كامبيون، وميا هانسن لوف، والممثل الفلسطيني صالح بكري، والمخرج الإيطالي جابرييل ماينيتي، والممثلة الصينية شو تشي.



وأكد المدير الفني لمهرجان فينيسيا ألبرتو باربيرا، أن الإضرابات كان لها تأثير محدود على المهرجان رغم غياب أسماء كبيرة من النجوم بأفلامهم، أبرزها فيلم برادلي كوبر Maestro وفيلم إيما ستون Poor Things.



يرأس أيضا المخرج الإيطالي جوناس كربينيانو لجنة تحكيم مسابقة آفاق، والمخرجة الفرنسية أليس ديوب تترأس جائزة لويجي دي لورينتيس.

فينيسيا

فينيسيا

فينيسيا

فينيسيا

فينيسيا

فينيسيا

فينيسيا

فينيسيا

فينيسيا