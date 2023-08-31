رفع كفاءة الإنارة العامة بمختلف مناطق القصير

تنفيذا لتوجيهات محافظ البحر الأحمر

تستمر محافظة البحر الأحمر في تحقيق التطوير والتحسين المستمر، حيث يأتي تحسين كفاءة الإنارة العامة بمختلف مناطق مدينة القصير في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، برفع جودة البنية التحتية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

أكد اللواء إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير، أهمية تكثيف الجهود الميدانية ومتابعة مستمرة للخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من أجل ضمان تحسين مستدام في جودة الحياة وسهولة الحركة داخل المدينة.

في إطار هذه الخطوات، أكمل قسم الكهرباء بالوحدة المحلية عملية صيانة وتحسين كشافات الإنارة على الأعمدة، وقام بتغطية وتأمين مخارج الكابلات وعزلها في مناطق الأمل والمناطق الشمالية وشارع جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى العديد من الأحياء والشوارع الداخلية والرئيسية. تأتي هذه الإجراءات لتحقيق تحسين ملحوظ في إنارة الشوارع والأماكن العامة، وتعزيز الأمان والراحة للمواطنين والمارة.

من جانب آخر، تجري متابعة دقيقة لكافة الأعمال الإنشائية بالمدينة، حيث يتم استمرار تركيب الإنترلوك بشارع العشريني في المناطق الشمالية بالقصير. يعكس هذا التوجه السعي الحثيث لتحسين البنية التحتية للمدينة، وإيجاد بيئة محسنة للسكان والزوار.

وفي ختام اللقاء، أعرب رئيس المدينة عن التزامهم الثابت بمتابعة وتنفيذ التوجيهات المستمرة للواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، التي تهدف إلى تطوير المناطق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بما يتماشى مع اللوائح والقوانين المعمول بها.