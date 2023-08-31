زيزو لو عايز تغيظوا.. عمرو الدرديري يثير الجدل بمنشور جديد

نشر الناقد الرياضي عمرو الدرديري صورة للنجم أحمد سيد زيزو، لاعب نادي الزمالك، عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و علق عمرو الدرديري علي الصورة قائلا :زيزو .. لو عايز تغيظوا.

وعقد اللاعب جلسة سريعة مع اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك على هامش تواجده في النادي وأكدوا تمسكهم باستمراره ووعدوه بصرف مستحقاته وباقي مستحقات اللاعبين في الفترة الحالية.





وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن انتعاش خزينة النادي بمبلغ 4.5 مليون جنيه عبر اللجنة الثلاثية المعينة.

وأشار المصدر أن انتعاش خزينة الزمالك جاء من خلال استئجار أحد محال النادي عقب الجلسة التي عقدتها اللجنة المكلفة بتسيير النادي برئاسة اللواء حسن موسي وأحمد فؤاد الوطن مديرا ماليا وأيمن عبد المنعم أبو سريع مدير النشاط الرياضي.