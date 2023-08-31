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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استفزاز جديد للصين .. أمريكا تسلم أول شحنة أسلحة لتايوان

أرشيفية
أرشيفية

أعلن مسؤولون أمريكيون، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة أقرت سليم أول شحنة أسلحة لتايوان بموجب برنامج التمويل العسكري الأجنبي، وذلك في استفزاز جديد للصين.

وفي وقت سابق، طالبت وزارة الدفاع في الصين الولايات المتحدة بوقف مبيعات الأسلحة إلى تايوان، ووقف تعزيز العلاقات العسكرية مع الجزيرة.

وأعلنت تايوان الجمعة الماضية تجدد النشاط العسكري الصيني حول الجزيرة، إذ دخلت 14 طائرة المجال الجوي للجزيرة، وأجرت 5 سفن دوريات التأهب القتالي، وذلك وسط تصاعد التهديدات من جانب الصين.

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وقالت وزارة الدفاع التايوانية إنها رصدت ابتداء من الساعة الـ7 صباحاً 22 طائرة صينية؛ تضم مقاتلات وقاذفات قنابل وطائرات إنذار مبكر وطائرات بدون طيار (درونز)، دخلت 14 منها منطقة "الرد" (تحديد الدفاع الجوي) في تايوان، لكنها لم تذكر تفاصيل إضافية، وتابعت الوزارة أن تايوان أرسلت طائرات وسفنا لمراقبتها.

وأجرت الصين، مطلع الشهر الجاري تدريبات لمدة يوم حول تايوان في رد غاضب على زيارة نائب رئيسة تايوان وليام لاي لفترة قصيرة الولايات المتحدة هذا الشهر.

وكثفت بكين، التي تطالب بالسيادة على تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي، الضغوط العسكرية والسياسية خلال السنوات الـ3 الماضية لتأكيد تلك المطالب، وهو ما ترفضه تايبيه بشدة.

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