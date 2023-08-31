بعد بوتين.. الرئيس الصيني قد يغيب عن قمة العشرين

أفاد نبأ عاجل نقلته وكالة رويترز للأنباء أن الرئيس الصيني قد يغيب عن قمة العشرين المقرر لها الشهر المقبل في الهند.

وكانت قد قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن وزير الخارجية سيرجي لافروف هو من سيرأس الوفد الروسي في قمة مجموعة العشرين بالهند، نيابة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضافت المتحدثة، في تصريح أذاعته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات الرئيس بوتين، مشيرة إلى أن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد قال - في وقت سابق - إن بوتين لن يذهب إلى قمة العشرين.

وتتولى الهند رئاسة مجموعة الدول العشرين منذ الأول من ديسمبر 2022، وستعقد القمة في نيودلهي في الفترة من 9-10 سبتمبر حضوريا.