مجموعة بريكس: نؤكد أهمية استمرار مجموعة العشرين في لعب دور المنتدى المتعدد

أكد قادة مجموعة بريكس خلال الإعلان النهائي للقمة الـ 15 في جوهانسبرج، على أهمية دور مجموعة العشرين كمنتدى رائد متعدد الأطراف للتعاون الاقتصادي والمالي الدولي.

وقال البيان الختامي للقمة "إعلان جوهانسبرج": "نؤكد من جديد أهمية استمرار مجموعة العشرين في لعب دور المنتدى المتعدد الأطراف الرئيسي في مجال التعاون الاقتصادي والمالي الدولي الذي يضم الأسواق المتقدمة والناشئة والدول النامية، حيث تسعى الاقتصادات الكبرى بشكل مشترك إلى إيجاد حلول للتحديات العالمية".

وشدد الإعلان على أن الدول الأعضاء في مجموعة البريكس "ملتزمة بنهج متوازن من خلال الاستمرار في تضخيم صوت الجنوب العالمي ومواصلة دمجه في جدول أعمال مجموعة العشرين كما هو الحال في ظل الرئاسة الهندية في عام 2023 ورئاستي البرازيل وجنوب إفريقيا في عامي 2024 و2025".

ووفقا للبيان الختامي، فإن مجموعة بريكس تتطلع إلى الاستضافة الناجحة للقمة الثامنة عشرة لمجموعة العشرين في نيودلهي تحت رئاسة الهند لمجموعة العشرين.

وأضاف: "نلاحظ الفرص المتاحة لبناء زخم مستدام من أجل التغيير من خلال رئاسة الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا لمجموعة العشرين من عام 2023 إلى عام 2025، وأعربنا عن دعمنا للاستمرارية والتعاون في رئاستهم لمجموعة العشرين ونتمنى لهم كل النجاح في مساعيهم".

وتضم مجموعة البريكس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وعقدت المجموعة قمتها السنوية في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس، كما دعي زعماء 54 دولة افريقية للمشاركة في القمة.

وشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الحدث عبر الفيديو كونفرانس، بينما كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في الموقع ممثلاً لروسيا شخصياً.

وأعلن رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، بعد اختتام القمة الخامسة عشرة للكتلة في جوهانسبرج، في وقت سابق اليوم الخميس، أن الأرجنتين ومصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا ستنضم إلى البريكس اعتبارًا من 1 يناير 2024.