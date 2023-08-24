ضخ طاقة تعاون كبيرة|رئيس الوزراء الهندي يوجّه رسالة للأعضاء الجُدد بـ «بريكس»

رحّب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بالأعضاء الجدد الذين تمت دعوتهم للحصول على العضوية الدائمة في مجموعة بريكس، وفي مقدمتهم مصر، اعتبارًا من يناير 2024.

وأضاف "مودي"، خلال كلمته في اليوم الختامي، لقمة مجموعة البريكس في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، وافقنا على ضم مصر والأرجنتين والسعودية وإثيوبيا وإيران والإمارات إلى المجموعة وأود أن أبعث بتهانينا الحارة لهذه الدول حكومة وشعبا، ومع هذه الدول سنتمكن من ضخ طاقة كبيرة في تعاوننا.

وأكد أنه تم اتخاذ القرار المهم بتوسيع المجموعة، ودائمًا ناصرنا في الهند هذا الأمر وآمنا بأن إضافة أعضاء جُدد لهذه المجموعة سيهدف إلى تقوية مجموعتنا كمجموعة ومنظمة، تعطي زخمًا جديدًا لجهودنا المشتركة.

وأشار إلى أن انضمام أعضاء جدد سيسهم في تعزيز إيماننا وإيمان كثير من دول العالم بعالم متعدد الأطراف، ويسرنا أن فرق عملنا تمكنت من العمل معا للتوصل إلى اتفاق بشأن المبادئ والمعايير والتعليمات الضرورية للبدء في هذا التوسع، وبناء على ذلك، الدول التي أعلنت رغبتها الانضمام للمجموعة سوف تسعى الهند ليكونوا دول أعضاء في البريكس.